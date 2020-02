Le partage de notes entre étudiants, une violation du droit d'auteur ?

Lancé en 2013 aux Pays-Bas, StuDocu est une plateforme où les étudiants partagent leurs supports de cours en échange d'une rémunération ou d'un accès gratuit à l'intégralité des contenus. Véritable mine d'or pour les élèves de tous les pays, elle fait également hurler le monde universitaire. L'université de Laval au Québec a décidé d'agir face à ce qu'elle considère être du plagiat ou, du moins, une violation des droits d'auteur.





Notes de cours, examens, résumés de livres : tout est accessible en un clic sur StuDocu, ou presque. Si 80 % des contenus peuvent être consultés gratuitement, les 20 % restants sont réservés aux membres premium. Pour ce faire, deux options s'offrent à l'étudiant : mettre en ligne un cours et ainsi bénéficier de deux semaines d'accès gratuit, ou payer un abonnement mensuel de 2,99 € ou 3,99 € selon la formule choisie.



À ce jour, la plateforme néerlandaise enregistre plus de quatre millions d'utilisateurs et plus de trois millions de documents diffusés à travers le monde. Sur la seule université Laval, on compte près de 3000 documents publiés (1835 notes de cours, 204 anciens examens, 638 résumés et 225 devoirs obligatoires d'après le recensement de

Quid du droit d'auteur ?



Si StuDocu affirme n'être qu'une plateforme « fournissant les meilleurs outils pour étudier » afin de permettre à « chacun d'exceller dans ses études », certains universitaires et institutions pointent une violation du droit d'auteur. Le site web, lui, se défend de ne pas accepter les diapositives de professeurs ou autres matériels protégés par le droit d'auteur, comme des cours entièrement rédigés qu'ils auraient donnés à leurs étudiants.



Pour Christine Gauthier, présidente du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL), même les notes des étudiants d'un cours donné par un professeur constituent un travail, une œuvre, qui appartient à son auteur, soit le professeur.



« Les étudiants qui ont accès à ces notes de cours peuvent ne pas se présenter à des cours, profiter du travail des autres et réussir les évaluations », souligne-t-elle. « C’est, à la limite, pratiquement du plagiat. »



« Nos facultés n’autorisent pas les étudiantes et les étudiants à publier des notes de cours, des copies d’examens ou autres documents liés aux cours sur cette plateforme ou sur toute autre plateforme semblable », affirme à son tour Andrée-Anne Stewart, porte-parole de l’Université Laval.



En pointant le non-respect de la législation relative au droit d'auteur, l'institution entend agir contre la plateforme. « Nous croyons qu’il est tout à fait justifié de prévoir des mesures disciplinaires coercitives », a expliqué Christine Gauthier.



Si aucune action n'a pour le moment été véritablement mise en place, l'université a annoncé vouloir privilégier une campagne de sensibilisation afin de dissuader les étudiants d'utiliser le site web. Elle a également déclaré être en train de rédiger un avis sur les principes à respecter pour l'usage des notes de cours et du matériel pédagogique, relate



« L’Université explore aussi la possibilité d’intégrer cet aspect à son Règlement disciplinaire, au même titre que le plagiat » ajoute Simon La Terreur, autre porte-parole de l'université.

Une qualité des contenus remise en cause



L'Université de Laval s'inquiète également de la qualité des contenus disponibles sur le site StuDocu. En effet, les notes de cours ou les fiches de lecture étant rédigées par des étudiants, l'exactitude des faits relatés peut-être faussée.



En ce sens, « la plateforme pourrait nuire à la qualité de l'apprentissage et à la réussite universitaire, car l'information qui s'y trouve pourrait être invalide ou trompeuse. Les personnes qui s’y fieraient risqueraient d’être mal orientées » explique Andrée-Anne Stewart.



Si StuDocu risque ainsi de faire défaut à ses utilisateurs, la plateforme pourrait également entacher la réputation de certains professeurs, relève Sylvette Guillemard, professeure de la Faculté de Droit. Après avoir trouvé des contenus de son cours sur la plateforme, elle a constaté plusieurs erreurs de forme, « mais plus graves, des erreurs de fond ».



« Le problème majeur, au-delà de l’indélicatesse de la chose, c’est que le cours mis en ligne [...] avec l'indication très claire de mon nom, est bourré de fautes » confie-t-elle. « Si des collègues ou des juristes connaissant la matière lisent ces notes et les prennent pour mes propos exacts, ils auront, à juste titre, une piètre opinion de moi et de ma compétence. »



Si elle affirme qu'il « n'y a rien de mal à dépanner un camarade qui aurait manqué un cours », la large diffusion à des étudiants qui ne suivent pas le cours pourrait poser problème. Et d'attester : « Des étudiants qui voudraient étudier la matière sans assister aux cours et en se fiant juste à ces notes en ligne n’auraient pas la juste connaissance de la matière. »