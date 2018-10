Le plus ancien livre d'Europe, magnifiquement conservé, à découvrir

Le plus vieux livre d’Europe, intact, retrouvé dans miraculeux état de conservation, voilà qui force la légende et le respect. Cet exemplaire de l’Évangile selon Saint Jean, réalisé vers 698 par l’évêque anglo-saxon, Saint Cuthbert , n’en finit pas de passionner.







La British Library avait fait appel à toutes les bonnes volontés et les donateurs disponibles en juillet 2011. Il s’agissait de réunir les 10,9 millions € nécessaires pour se procurer ce qui est considéré comme le plus ancien manuscrit européen. Acquis en avril 2012, cette pièce d’histoire révèle ses secrets progressivement.

L'histoire devant de nombreuses interrogations



Si l’on ignore encore pourquoi cet ouvrage fut placé dans le cercueil de Saint Cuthbert, on sait que ce dernier fut transporté à Durham pour échapper aux raids que menaient les Vikings. En 1104, le cercueil fut ouvert, et, surprise, explique la British Library, l’évangile était là « dans un contenant de cuir rouge, de la taille d’une sacoche, avec une élingue très effilochée faite de fils de soie ».

Il reflète parfaitement l’art de la reliure que l’on observe entre 600 et 900 de notre ère dans les îles britanniques et en Irlande. La technique de couture fut rapportée d’Afrique du Nord – on parle de la couture copte – tout en dévoilant une élégance sobre. C’est également le moyen de comprendre, un peu mieux, les chemins de transmissions de savoir qui s’étaient instaurés en Europe, depuis la Méditerranée.







Manifestement, l’ouvrage fut par le passé utilisé comme talisman protecteur. À compter du 19 octobre, il sera présenté au public dans une exposition spécifique, Anglo-Saxon Kingdoms : Art, Word, War, montée par la British Library. (plus d’informations)



Le choix du texte, l’évangile de Saint Jean, soulève à lui seul de nombreuses questions. C’est à lui que l’on prêtait manifestement le plus de pouvoirs – probablement en raison de ce que contrairement aux trois autres évangiles synoptiques, celui de Jean détonne méchamment.

Par transmission, les reliques du corps de Saint Cuthbert furent réputées indestructibles.

On peut également en parcourir les pages à cette adresse.

La British Library avait même mis en ligne un scanner complet du livre, pour en découvrir les entrailles.