Le plus ancien livre écossais, un psautier celtique du XIe siècle, numérisé

Un trésor patrimonial écossais vient de rejoindre la grande bibliothèque qu'est internet : l'université d'Édimbourg annonce la mise en ligne d'une numérisation assurée par Google, accessible à tous. L'ouvrage en question est un « Livre de Kells écossais », autrement dit un livre de psaumes enluminé, sans doute produit dans un monastère de l'ouest de l'Écosse, au XIe siècle.Plus précisément, le manuscrit aurait vu le jour sur l'île de Iona, qui s'étend sur 800 hectares et qui apparait dans un roman de Jules Verne, Le Rayon-Vert, publié en 1882. La présence d'un monastère sur l'île remonterait à 563, date de l'arrivée du missionnaire irlandais Colomba, qui débarque accompagné de douze compagnons pour répandre la foi chrétienne.Le psautier numérisé, d'une taille lui permettant de se glisser dans une poche, est un témoin de la présence du monastère sur l'île, et de la diffusion des dogmes chrétiens qu'il incarne : il est enrichi d'illustrations celtes et pictes, des deux peuples qu'il fallait alors évangéliser.Le manuscrit fait partie de la collection des livres rares et anciens de l'université d'Édimbourg, qui compte environ 400.000 exemplaires.Le manuscrit numérisé peut être découvert à cette adresse