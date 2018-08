Le plus ancien manuscrit de Champlain sorti des archives de la BnF

Pierre-Olivier Fortin, CC, BY 2.0

Ce weekend se tiennent les Rendez-vous d’histoire de Québec , et c’est à cette occasion qu'Éric Thierry compte présenter ses découvertes ce vendredi, à 14 heures, à la Maison de la littérature de Québec. Découvert pour la première fois en 1904, le document avait déjà été attribué à Champlain par Charles de la Roncière. Éric Thierry espère prouver la provenance de ce dernier grâce à son expertise puisqu'il a édité tous les travaux de Champlain.

Dans le manuscrit, Samuel de Champlain, s’il en est vraiment l’auteur, y décrit avec minutie la possibilité d’établir une colonie française en Amérique et les différents scénarios possibles. Il s'adresse au roi de France. « À cette époque, Champlain vit à la cour du roi Henri IV, à Paris. Le roi l’a chargé de collecter toutes les informations disponibles sur l’Amérique, parce qu’en 1602, on craint la reprise d’une guerre entre la France et l’Espagne, » confie Éric Thierry à La Presse.