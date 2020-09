Le plus grand vendeur d'îles privées écoule une collection de 300 cartes anciennes

illustration principale : Abraham Ortelius. Theatrum Orbis Terrarum (atlas)

Vladi Farhad, homme d’affaires de 75 ans fut un courtier passionné par les îles. Premier courtier insulaire international, il aurait écoulé 2000 îles privées au cours de sa carrière — 50 ans de bons et loyaux services. Son intérêt pour les cartes anciennes découla logiquement de cette passion pour les atolls et morceaux de terre au milieu de l’eau.Chaque fois qu’il représentait une île, il cherchait les cartes antiques des lieux à offrir à ses clients. Un geste généreux, qui a fini par prendre le chemin d'une collection, qui atteindra une envergure mondiale.Près de 400 ans de cartographie étaient alors réunis, avec des cartes principalement antérieures au XIXe siècle. Des noms parmi les plus célèbres les ont signées : Gerard Mercator, Willem Jansz Blaeu, Abraham Ortelius, Johann Baptist Homann, Sebastian Münster ou encore Matthäus Seutter.La pièce maitresse par son ancienneté est la Magna Germania de Ptolemaüs, datée de 1486 (voir ci-dessous). Elle marque le début de la modernité pour la cartographie, en tant que première à avoir été imprimée à partir d’un support en bois.Vladi appréciait également les Atlas — notamment ceux d’Ortelius et Mercator, les inventeurs de la version moderne de l’atlas. L’un des documents les plus recherchés de la vente sera, sans conteste, les réalisations de Willem Jansz Blaeu (1571-1638), entièrement colorées à la main, qui présente un monde connu composé de quatre continents.MapAction, de son côté, intervient depuis une vingtaine d’années auprès de populations victimes de séismes, crises et conflits armés… jusqu’au Covid.Toute la collection est à découvrir à cette adresse