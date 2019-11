Le premier Marvel Comics de l’histoire adjugé pour 1,26 million $

Marvel Comics #1 Windy City pedigree (Timely, 1939) - Photo de Heritage Auction

C’est dans les locaux de la maison Heritage Auction, aux États-Unis, qu’a eu lieu la vente aux enchères de ce tout premier album de la série mythique des Marvel Comics.Dans ce numéro apparaissent pour la première fois les personnages de Johnny Storm (alias la Torche humaine) ou de The Angel, pour ne nommer qu’eux.« Sans hésitation, c'est le grand-père de tous les comics Marvel, sans qui nous n'aurions pas eu toutes ces histoires et tous ces personnages », a déclaré Ed Jaster, vice-président d'Heritage Auctions à l’AFP.Le titre avait été acheté dans un kiosque par un facteur en Pennsylvanie, a indiqué Reuters. Au moment de la publication du comics en 1939, la maison d’édition s’appelait Timely Comics, et le prix du numéro ne dépassait pas les... 10 cents. 80 ans plus tard, le voilà devenu le deuxième comic le plus cher à avoir été vendu aux enchères, en détrônant le Amazing Fantasy n°15, qui avait été vendu à 1,1 million $ en 2011.Le premier numéro d'Action Comics, publié en 1938 par l'éditeur qui se nommera bientôt DC Comics, garde le record absolu : il s'est vendu pour 3,2 millions $ en 2014 sur eBay.