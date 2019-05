Le premier roman de Julien Gracq, “Partnership”, présenté au public

Partnership, détail Partnership, détail

C’est en juillet 2018 que l’information avait été divulguée : avec le concours de l'État, la région des Pays de la Loire avait facilité l’acquisition du manuscrit , vendu 93.600 €, au profit de la Maison Julien Gracq. Partnership, manuscrit autographe devenait le tout premier ouvrage signé Louis Poirier, puisant auprès de Stendhal, Chateaubriand ou encore Verne et Edgar Poe ses sources d’inspiration.« L’acquisition du manuscrit Partnership illustre la volonté portée par la Région de faire connaître l’œuvre et la mémoire de Julien Gracq, écrivain natif du Maine-et-Loire, en particulier à travers le travail de la Maison Julien Gracq. Cette acquisition est également l’occasion d’engager un partenariat resserré entre la maison Julien Gracq, la BNF et le Ministère de la Culture », avait alors assuré Laurence Garnier, Vice-présidente en charge de la culture.Dans le rapport scientifique produit par la BnF pour l’authentification de ce livre on peut lire : « Julien Gracq a toujours affirmé ne pas s’être essayé à l’écriture avant son premier roman, Au château d’Argol, publié en 1938 [...]. Il est donc probable que lui-même n’ait pas considéré que Partnership ait un statut d’œuvre littéraire.Il est pourtant difficile de ne pas même compter comme essai ces pages de Louis Poirier, d’y chercher déjà la main de Julien Gracq [...]. On y apprécie un style soigné, très construit, mais fluide, et des formulations étincelantes [...]. »L’ensemble du rapport est proposé en fin d’article.La soirée du 6 juin sera l’occasion de revenir sur cette histoire éditoriale, la rédaction de Partnership par Gracq, dans sa maison de Saint-Florent-le-Vieil. Après cette exposition à la Maison Julien Gracq, il sera conservé à la bibliothèque municipale d’Angers. Une lecture d’extraits sera également organisée, avant la proclamation des lauréats 2020 pour la résidence d’auteurs.