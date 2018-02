Le projet d'une Bibliothèque numérique du Moyen-Orient se précise

Évoqué depuis plusieurs années, le projet d'une Bibliothèque numérique du Moyen-Orient, destiné à accueillir les numérisations de textes, cartes, objets et autres vidéo relatifs à l'histoire et aux civilisations de la région, se précise peu à peu. Le Council on Library and Information Resources (CLIR), une organisation américaine spécialisée dans la recherche et le savoir, a supervisé la mise en ligne d'un prototype avec, déjà, 135.000 objets recensés.

Capture d'écran du prototype de la Bibliothèque numérique du Moyen-Orient



Développée en partenariat avec Antiquities Coalition, une organisation américaine qui lutte contre le trafic de pièces archéologiques, la Bibliothèque nationale du Qatar et les bibliothèques de Stanford (San Francisco), la Digital Library of Middle-East, ou DLME, se rapproche peu à peu de la mise en ligne effective. Un prototype permettant d'exposer l'intérêt du projet ainsi que de premières approches patrimoniales — par exemple l'histoire maritime du Qatar — a ainsi fait son apparition.

« Un pont numérique, tel le prototype de plateforme mis en place avec succès, est un lien multidimensionnel, qui rassemble de nombreux pays, personnes et perspectives pour célébrer collectivement la préservation, l'accès, la durabilité et les merveilles de notre patrimoine culturel », a souligné Charles Henry, président du CLIR.

La démarche de la DLME, si elle s'inscrit dans une logique d'accès et de découverte du patrimoine, participera aussi à sa préservation, plus directement : l'inventaire réalisé pour mettre à jour les informations de la plateforme sera crucial pour lutter contre le trafic d'œuvres d'art et autres manuscrits, assure le CLIR.

Pour le moment, aucune date de mise en ligne pour la version définitive de la Bibliothèque numérique du Moyen-Orient n'a été annoncée.