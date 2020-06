Le projet de réhabilitation du château de Saint-Exupéry se concrétise

Situé dans l’Ain, le Château de Saint-Maurice-de-Rémens est connu pour avoir été la maison d’enfance et de vacances d’Antoine de Saint-Exupéry. La région Auvergne–Rhône-Alpes en a fait l’acquisition en février dernier, dans le but de transformer la demeure familiale en un « lieu culturel dédié à l’œuvre et à la mémoire » de l’auteur du Petit Prince. Un projet culturel en passe de se concrétiser.







En février dernier, la région Auvergne–Rhône-Alpes est devenue l’heureuse propriétaire du Château de Saint-Maurice-de-Rémens. Aussi surnommé Château du Petit Prince ou encore Château de Saint-Ex, il s’agit de la demeure où séjournait, enfant, Antoine de Saint-Exupéry, dont on célèbre



Le rachat de la propriété s’inscrit dans le cadre du plan de promotion et de valorisation du patrimoine de son territoire, de la région Auvergne–Rhône-Alpes. L’ambition : installer dans la maison d’enfance de l’écrivain-aviateur un lieu consacré à sa mémoire et son œuvre.



« Tous ensemble, nous allons faire de ce lieu l’un des plus grands de notre Région, poétique et moderne, et qui représentera un thème cher à Saint-Exupéry : l’importance de l’équilibre entre l’homme et la nature », indiquait Laurent Wauquiez, son président,



Un projet qui semble en passe d’aboutir. En effet, la région est actuellement « en réflexion sur le contenu du projet culturel et les modes de gestion de ce lieu emblématique », apprend-on via l’AFP.



Il s’agit d’un dossier qualifié de « prioritaire » par Florence Verney-Carron, vice-présidente chargée de la culture, et qui sera guidé par l’ensemble des acteurs de territoire. Une décision devrait être rendue dans une quinzaine de jours, a-t-elle assuré.



« C’est porteur d’espoir, car la région a les moyens et l’envergure pour pouvoir faire quelque chose », a tenu à souligner Patrick Don, de l’Association pour la sauvegarde et la promotion de la maison d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry (ASPME), impatient d’y voir un « lieu de transmission attirant des visiteurs du monde entier ».

La réhabilitation du Château du Petit Prince : un projet de longue date



« En gestation depuis 25-30 ans » selon Éric Gaillard, maire de la commune, le projet génère sans surprise une « petite impatience ». Et ce, aussi bien du côté des passionnés d’Antoine de Saint-Exupéry que des habitants de Saint-Maurice-de-Rémens.



« Les anciens ont un attachement à la maison, ils avaient des rapports avec la mère d’Antoine, qui était une personne très sympathique, dévouée pour la population », explique Sylviane Bouchard, adjointe à la mairie.



Et de préciser que l’enjeu d’une telle réhabilitation réside dans l’équilibre entre la dynamisation de la commune par le tourisme, et la préservation de la tranquillité des villageois.