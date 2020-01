Le Réseau Canopé à la recherche d'une nouvelle direction

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

À partir du 8 février 2020, le poste de directeur général du Réseau Canopé, suite à la démission de Jean-Marie Panazol, sera vacant : le Journal officiel propose donc une offre d'emploi, afin de nommer celui ou celle qui prendra sa suite. Une fois les candidatures examinées, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, prendra un décret, valable pour une période de 3 ans, renouvelable une fois.Les missions du futur ou de la future directrice seront les suivantes : mise en œuvre de la politique éducative et de son déploiement au niveau académique, notamment dans la stratégie du numérique éducatif du ministère ; contribution à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, mais aussi à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté.Dans l'avis publié au Journal officiel, on apprend également que « Réseau Canopé est appelé à renforcer très significativement son positionnement sur le champ de la formation continue des enseignants, notamment en matière des usages pédagogiques du numérique éducatif, dans le cadre de la politique de formation continue menée par les rectorats en cohérence avec les orientations du schéma directeur de la formation continue des personnels de l'éducation nationale ».Le profil recherché est le suivant :– Une expérience professionnelle dans le domaine de l'édition, de la production de ressources et de services, notamment numériques, et de la formation ;– Une bonne connaissance du fonctionnement du système éducatif ;– Une expérience confirmée dans le management d'établissements publics ou d'autres organismes ;– Une capacité à piloter un réseau, à animer une équipe et à conduire le dialogue social ;– Un grand sens de l'organisation et de la coordination ;– Une aptitude à la réflexion prospective et un goût pour l'innovation.Les renseignements pour l'envoi d'une candidature sont à retrouver à cette adresse