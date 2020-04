Le Robert, fragments d'un Dico amoureux en ligne et inspirant

Le Robert, éditeur de référence de dictionnaires, lance son dictionnaire gratuit, Dico en ligne Le Robert. À la fois outil lexicographique performant et lieu d’expression privilégié d’une langue en mouvement, Dico en ligne Le Robert est conçu comme un espace de partage de connaissances, de débats et de jeux (de mots) accessible à tous.Ce nouveau service comporte :• Un dictionnaire en ligne incluant des définitions, des synonymes, des règles de grammaire et la conjugaison des verbes les plus courants.• Un grand blog de la langue française, Dis-moi Robert, incluant des jeux, des podcasts, des vidéos et des articles rédigés par les auteurs et lexicographes du Robert.• La rubrique Le Mot du jour, en particulier, proposera des chroniques quotidiennes, rédigées par Alain Rey et Aurore Vincenti, sur les mots de notre actualité.Pour faire connaître ce service, les Éditions Le Robert ont fait appel à l’humoriste Karim Duval, qui signe une mini-série en cinq épisodes.En cette période d’isolement, de télétravail et d’école à la maison, ce grand site de la langue française constituera un lieu de rendez-vous pour tous les amoureux des mots, les étudiants, les élèves, et une source d’inspiration pour l’esprit : un dictionnaire pour écrire, des contenus à lire, voir ou écouter pour s’évader par les mots et les idées.