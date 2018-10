Le Roman de Troie, plus ancien récit de chevalerie d'Europe

À l’occasion de Fine Arts Paris, la galerie « Les Enluminures » présentera une exposition exceptionnelle de plusieurs livres, remarquables témoignages de ce que les gens lisaient au Moyen-âge. Cet ensemble comprendra la plus belle des Bibles médiévales, l’un des plus anciens Livres d’Heures (les plus célèbres manuscrits médiévaux), une biographie unique de princesse anglo-saxonne. Et le Roman de Troie.





© Les Enluminures





Le Roman de Troie, en prose française est un manuscrit en français enluminé sur parchemin Le sud des Pays-Bas. Probablement réalisé à Bruxelles, vers 1450-1500, il compte dix-sept grandes miniatures par le Maître du Girart de Roussillon et son atelier.



Il s’agit d’un exemplaire d’exception, très richement enluminé, de la version dite « Première mise en prose du Roman de Troie », qui est la plus ancienne variante de la légende de Troie en langue française. Le roman du siège, de la destruction de Troie et de la diaspora des Troyens est le plus grand texte littéraire de l’antiquité grecque et latine.



Les méandres de son histoire se glissent dans les fondements mythologiques de Rome avec Énée, de la Grande-Bretagne avec Brutus et de Paris, bien sûr, avec Paris, tous Troyens. Elle représente la quête suprême au Moyen Age, les chevaliers aimant à se revendiquer descendent des héros de Troie.



Les miniatures sont de main de l’artiste connu sous le nom du Maître du Girart de Roussillon, du nom du manuscrit conservé à Vienne, le Roman de Girart de Roussillon. Probablement identifiable à Dreux Jehan, cet enlumineur singulier et accompli travailla pour la cour des ducs de Bourgogne et ce manuscrit provient certainement de ce cercle ducal.





Achille et Ajax jouant aux échecs dans une tente © Les Enluminures





La nouvelle découverte d’un manuscrit attribué à l’insaisissable et incomparable Maître est un événement majeur pour l’histoire de l’art du sud des Pays-Bas. Il s’agit probablement là du plus beau manuscrit du Roman de Troie susceptible d’être jamais sur le marché.



Ce sont tous des manuscrits inconnus sur le marché depuis au moins quatre-vingts ans qui seront présentés. Tous sont richement illustrés, avec un total de 133 miniatures pour l’ensemble des pièces, des centaines de bordures ainsi que des animaux et grotesques magnifiquement enluminés.



Une publication accompagnera l’exposition.