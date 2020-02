Le site de la Bibliographie nationale française fait peau neuve

La Bibliographie nationale française rassemble les notices bibliographiques des documents édités ou diffusés en France, et reçus par la BnF au titre du dépôt légal depuis 1811. Reflet de la diversité de la production éditoriale française, un nouveau site optimise depuis peu la consultation gratuite de ses données et élargit le périmètre de ses fonctionnalités.



Doyenne des bibliographies nationales, la Bibliographie nationale française offre aux chercheurs, éditeurs, bibliothécaires, étudiants et curieux la possibilité de consulter et de réutiliser librement les notices bibliographiques des ressources collectées par la BnF via le dépôt légal, soit l’ensemble de la production éditoriale française.Mis en ligne en 2001, le site de la Bibliographie nationale française fait aujourd’hui peau neuve avec de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs qui pourront continuer à l’explorer grâce à une offre enrichie de sections documentaires (livres, publications en série, cartographie, partitions, son, vidéo, multimédia et multisupports), mais aussi de manière plus transversale : par sujets, par auteurs, par types de publics, etc.Ces recherches croisées peuvent permettre d’inclure des pans souvent moins connus de la production culturelle, comme les publications associatives, les fanzines, les vidéos d’entreprises...Offrant, grâce à une ergonomie repensée, des possibilités de recherche plus complexes, ainsi qu’une navigation plus dynamique dans les index comme dans les cadres de classement thématiques, le site permet en outre d’accéder aux notices du dépôt légal établies dès les années 1970, contre 2001 auparavant. Ces dernières sont par ailleurs désormais téléchargeables en divers formats et imprimables.