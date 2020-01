Le Smithsonian et IDW Publishing vont publier une série de romans graphiques

Illustration : March by Nate Powell/IDW Publishing

Présentées dans une variété de formats, les publications mettront en valeur le travail des deux collaborateurs. Ainsi, tant les vastes collections qui composent le fonds du Smishsiman – qui comprend 19 musées et galeries, 9 centres de recherche et le parc zoologique national – que des publications d’IDW seront mises à l’honneur.Une série comprendra des titres inspirés du « Time Trials », ensemble de vidéos réalisées par le National Museum of American History, affilié au Smithsonian. Une autre proposera quant à elle des ouvrages axés sur des événements et des individus marquants de l'histoire, dans la lignée des œuvres éditées par IDW.Comme ces deux publications qui ont retenu l’attention de la critique au moment de leur sortie : la trilogie March, qui traite des droits civiques, et le mémoire graphique de George Takei, They Called Us Enemy, qui retrace l'histoire de sa famille passée par les camps de concentration américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Des livres à colorier à destination des plus jeunes, mais aussi des adultes devraient également faire partie du lot.Cette collaboration vise à valoriser les travaux des chercheurs et des conservateurs du Smithsonian auprès du plus grand nombre, en misant sur le potentiel pédagogique de l'art graphique.« Ensemble, nous utiliserons le pouvoir unique de la bande dessinée pour divertir, inspirer et éduquer les lecteurs de tous âges sur les merveilles de l’histoire, de la science, de la technologie, de la culture, etc. » a fait part Chris Ryall, président, éditeur et CCO de IDW dans le communiqué.« Nous avons hâte de voir des écrivains et des artistes du monde entier contribuer à la mission du Smithsonian envers des publics diversifiés de manière innovante et accessible », a déclaré Carol LeBlanc, présidente de Smithsonian Enterprises.Ce n'est par la première fois que le Smithsonian s'intéresse aux romans graphiques. Entre 2016 et 2017, la Smithsonian Books faisait paraître la série intitulée Secret Smithsonian Adventures, qui met en scène 4 camarades de classes investis de la mission de sauver le patrimoine historique de leur pays.