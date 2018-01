Le Smithsonian publie une énorme anthologie du hip hop américain

Le Smithsonian, ou Smithsonian Institution en version longue, cumule plusieurs fonctions, dont la conservation et la diffusion, le plus souvent sous forme numérique, du patrimoine américain et mondial, et notamment des trésors nationaux. De temps à autre, le Smithsonian publie aussi des ouvrages, dont cette imposante anthologie du hip hop américain, en 300 pages et quelque 9 CDs.

Le Smithsonian dispose de son propre label, Folk Ways Recordings, et celui-ci s'est lancé dans la réalisation d'un livre-somme consacré au hip hop, ce genre qui a fêté ses 40 ans d'existence il y a quelques années déjà. Assisté par Cey Adams, un des fondateurs de Def Jam Recordings, label de référence du rap américain, pour le design et la sélection de photographies, le label publie en ce début d'année Smithsonian Anthology of Hip Hop and Rap.

Pour 100 $, 300 pages, 9 CDs et 120 morceaux, l'ouvrage promet de retracer l'évolution du genre, depuis sa naissance dans les années 1970 à la décennie 2000. L'ouvrage a été rédigé en collaboration avec les spécialistes du National Museum of African American History and Culture, ce qui offre à l'ouvrage une perspective et des analyses assez inédites, promet l'institution.



Plusieurs personnalités ont participé à l'élaboration du livre : Chuck D, MC Lyte, Questlove et 9th Wonder, des rappeurs et producteurs toujours actifs aujourd'hui, mais aussi des anciens de l'industrie comme Bill Adler et Bill Stephney, l'auteur et journaliste Jeff Chang, auteur d'un livre culte sur le hip hop américain, ainsi que les universitaires et auteurs Adam Bradley (université du Colorado, Boulder), Cheryl Keyes (UCLA) et Mark Anthony Neal (université de Duke).