Le surréalisme fait encore recette : 8 millions € de ventes aux enchères

La Femme visible de Salvador Dali (Editions Surréalistes, 1930 - 87.500 €)



















La vente qui s’est déroulée entre les 3 et 5 juillet à Paris réunissait les pièces de ce passionné du surréalisme. Des ouvrages publiés entre 1909 et 1945 — et deux autres ventes sont encore prévues en 2020.Le plus grand succès fut La Barre d’appui, de Paul Eluard, illustré par les dessins de Pablo Picasso : évalué entre 100 et 150 000 €, le manuscrit est parti pour 532 000 €. Il s’agit là de l’un des six exemplaires de tête, avec les eaux-fortes originales, déclinées en trois couleurs, pour un manuscrit autographe signé par le poète, et relié par Georges Leroux.Autre splendeur, le Second manifeste du surréalisme, avec un frontispice de Salvador Dali – La main sanglante levée est prisonnière des étoiles — parti pour 442 000 €, près de 4 fois son estimation.Une dernière pièce, particulièrement prisée, les Champs délicieux de Man Ray, l’un des deux exemplaires aujourd’hui connus de cet ouvrage majeur de la photographie. Estimé entre 200 et 300 000 €, il n’aura en fait atteint "que" 346 000 €.Plusieurs pièces de Blaise Cendrars comme La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, réalisé avec Sonia Delaunay, ou son manuscrit J’ai tué, daté du 25 juin 1918 ou encore La Fin du monde filmée par l’ange N.-D. publié en 1919 par les Editions de la Sirène ont généré près de 700 000 €.Les résultats sont à retrouver à cette adresse