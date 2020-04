Le texte manuscrit de la chanson Hey Jude vendu pour 910 000 $

En 1968, face à sa feuille, Paul McCarntey se lance dans l’écriture de Hey Jude. 52 ans plus tard, la vente aux enchères réalisée en ligne fait monter à 910.000 $ le texte manuscrit de cette chanson.Ces notes gribouillées hâtivement comptaient parmi les 250 souvenirs et documents des Beatles — on y trouvait également un cendrier utilisé par Ringo Starr durant l’enregistrement de l’album Abbey Road, dans le studio londonien.Évidemment, le nom de l’acheteur n’a pas été divulgué, mais ce dernier (ou cette dernière) a fait un gros effort : le texte était estimé à 160.000 $ au lancement de la vente chez Julien’s Auctions.Hey Jude avait originellement été écrit pour le fils de Lennon, Julian, alors âgé de 5 ans : son père venait de se séparer de sa première femme, Cynthia Lennon. « C’est évidemment une chanson emblématique que tout le monde connaît. Ces paroles manuscrites ont été utilisées en studio comme référence, durant leur enregistrement », assure Jason Watkins, responsable de la vente.Par le passé, les paroles manuscrites A Day in the Life, dernière chanson de l’iconique album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, avait été vendu chez Sotheby’s pour 1,2 million $ en 2010.crédits photo Julien's Auction