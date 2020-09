Le Trinity College de Dublin met à l’abri son Livre de Kells 

Crédit photo : Trinity College Dublín - Hernan Pinera - CC BY-SA 2.0

Daté du début du IXe siècle, le Livre de Kells, ou Grand Évangéliaire de Saint Colomba, atteste d’un savoir-faire d’exception. L’ouvrage, qui réunit les quatre évangiles, est considéré l’un des plus somptueux manuscrits enluminés de l’art médiéval, avec une richesse d’ornementations et d’enluminures rarement atteinte.L’œuvre fait aujourd’hui l’objet d’une exposition permanente à la bibliothèque du Trinity College de Dublin, elle était également consultable en ligne depuis l’année dernière . Si en 2020 la bibliothèque a été contrainte de fermer ses portes de mars à début août, l’année dernière, l’exposition « Book of Kells » a généré un chiffre d’affaires de 12,7 millions d’euros, avec plus d’un million de visiteurs payants pour admirer ses pages.Mais le manuscrit accueille peut-être ses derniers touristes avant quelque temps. Le College a reçu le feu vert pour l’élaboration d’un nouveau centre destiné à protéger le Grand Évangéliaire et d’autres manuscrits de la collection. Des travaux d’envergure sont ainsi prévus.Les ouvrages pouvaient jusqu’ici être admirés dans la « Long Room » du collège. Située dans la tricentenaire bibliothèque de Trinity, elle abrite quelque 200.000 livres parmi les plus anciens que possède la faculté. L’endroit est absolument magnifique, mais présente désormais un risque pour les manuscrits. Selon de récents rapports, la température interne et les niveaux d’humidité dans la salle fluctuent et l’afflux de polluants atmosphériques menace certaines parties de la collection.« L’ancienne bibliothèque est confrontée à un certain nombre de défis de conservation, structurels et environnementaux qui doivent être résolus de toute urgence afin de sauvegarder le bâtiment et son contenu pour le siècle prochain », a déclaré l’établissement.Les administrateurs de la bibliothèque ont déposé auprès du conseil municipal de Dublin une proposition d’aménagement qui a été approuvée : un nouveau centre va donc être construit. Situé sous terre, il permettrait de mieux gérer l’affluence des visiteurs tout en offrant de meilleures conditions de vie aux livres.Dans le rapport donné au conseil, Trinity affirme que « le style des structures existantes et l’environnement ne devraient pas être affectés négativement par le projet proposé » l’impact visuel devrait rester minimal et l’apparence de la bibliothèque, qui fait en partie son succès, devrait être conservéeInterrogé sur la date de début des travaux, le porte-parole a déclaré : « Il s’agit d’un projet complexe et sa date de démarrage et sa durée globale sont actuellement à l’étude. Cela dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment de l’examen complet des conditions de planification et du financement de son élaboration. »Via Herald.ie