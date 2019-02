Lectura Plus : patrimoine et territoire dans un bouillon numérique

La Danse macabre, Guy Marchant, 1485. Bibliothèque municipale de Grenoble

La Danse macabre, Guy Marchant, 1485. Bibliothèque municipale de Grenoble

Presse et territoire

En mai 2017, Lectura Plus s’ouvre au public avec 570.000 pages de journaux anciens, des milliers d’images des collections patrimoniales ou encore des créations type mashup, exploitant les fonds. Projet expérimental avant toute chose, il diffusera également des actualités sur le patrimoine, des listes d’événements et une cartographie des lieux, en région, à découvrir.Ce bouillon de culture numérique, devenu portail, connaît avec la nouvelle année une série de modifications, parties intégrantes du projet originel : Lectura Plus se devait d’adopter une approche évolutive, pour s’adapter aux usages.Dans un premier temps, il avait donc hébergé la série Les Booktubes du Patrimoine, série en deux saisons de 8 épisodes, pour présenter des documents, des collections, etc., à travers un prisme « rocambolesque » et ludique. Les RenardsHâtifs et Le Mock s’étaient vu confier cette production vidéo.De même, Les Flashbacks du Patrimoine (toujours 2 saisons de 8 épisodes), confiaient à un auteur le soin de revisiter les fonds patrimoniaux d’une bibliothèque. Si la première saison s’est diffusée en podcast, la seconde a basculé vers la bande dessinée enrichie.Pour 2019, fortes de leur succès, les deux sagas se prolongent. « La youtubeuse et archéologue Passé Sauvage va effectuer des fouilles au côté des professionnels qui œuvrent pour le patrimoine écrit, afin de vous faire découvrir le chemin méconnu d’un document devenu patrimonial, de son acquisition à sa valorisation. À regarder tous les mois, sur Lectura Plus », apprend-on.De même pour Les Flashbacks, où cette fois 9 auteurs de jeunesse travailleront avec les équipes de Lectura Plus et une maison d’édition numérique jeunesse vichyssoise, Whisperies, pour la réalisation d’albums jeunesse numériques enrichis. Un rendez-vous mensuel également.Les titres de presse ancienne ne sont pour autant pas oubliés, puisque la numérisation se prolonge, balayant patrimoine musical, bibliophilie contemporaine, paysages alpins du XIXe siècle, etc. Deux nouveaux titres font d’ailleurs leur apparition : Les Alpes illustrées et Les Alpes Pittoresques, 2 journaux de Savoie ainsi qu’une dizaine de titres du Puy-de-Dôme seront prochainement mis en ligne.Mais Lectura Plus a aussi renforcé ses liens avec le Catalogue collectif de France de la Bibliothèque nationale de France. La constitution de cet agrégateur permet de disposer d’une solution d’entrée unique pour les notices.Enfin, puisque la visée est avant tout territoriale, la plateforme compte désormais avec un partenaire nouveau : Clermont Auvergne Métropole et la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand. Un partenariat qui marque la première étape de l’ouverture du portail aux départements d’Auvergne, dont Lectura Plus relaie, depuis ses débuts, les actualités et le signalement des notices de fonds patrimoniaux.« Au-delà de l'accès aux collections, le projet Lectura Plus s'inscrit dans une volonté d'innovation et d'expérimentation des nouvelles formes d'accès à la culture et au patrimoine. Les expérimentations et le site qui les héberge sont marqués par une évolution constante tant dans leurs contenus que dans leur forme », rappelle le portail. Un plaisir...