Léonard de Vinci : découvrir les 1119 pages du Codex Atlanticus en ligne

L’ouvrage qui avait inspiré le célèbre Da Vinci Code de Dan Brown regroupe en tout 1 119 planches grands formats (64 cm sur 43 cm). Son nom fut trouvé en raison de la similarité de formats entre cette œuvre et les grands atlas.Il contient tous les champs de réflexion que le génie italien explora : anatomie, architecture, plans de machines complexes, etc. Débuté en Toscane, il fut achevé en France, interrompu par la mort de Léonard.Pour la première fois numérisé, fruit d'un partenariat entre la société The Visual Agency et la Bibliothèque Ambrosienne, il est à découvrir à travers une application web, avec une classification globale, par date, sujet ou thématique.On constate ainsi que géométrie et algèbre représentent la majeure partie du livre, suivis de la physique et des sciences naturelles — 1141 occurrences contre 1004. Viennent ensuite les instruments et machines, avec 906 occurrences, puis l’architecture et les arts appliqués, avec 496 documents et enfin les sciences humaines avec 429 références. Manqueraient seulement un moteur de recherche pour explorer différemment les entrées – et une meilleure fluidité de répartition (entre notes et dessins, par exemple, quand cela est possible).Le classement permet également de déterminer des périodes de création, découvrant que c’est entre 1507 et 1508 que Léonard fut le plus productif — plus d’une centaine de pages réalisées.Mais le Codex ne contient pas que des dessins d’une impressionnante précision : on y retrouve également des fables, maximes, aphorismes, commentaires, inspirés par la littérature florentine. Et par-dessus tout, le fameux CV de Léonard, envoyé au Duc de Milan, détaillant en neuf points ses qualifications pour le poste d’ingénieur militaire.Ce 2 mai 2019, a été célébré le 500e anniversaire de la mort du peintre, ingénieur, penseur et somme toute génie de la Renaissance. De nombreuses célébrations partout dans le monde sont organisées, et la diffusion de ce manuscrit dématérialisé s’inscrit donc dans cet ensemble.On peut découvrir l’ensemble des pages à cette adresse , où l'on peut observer un véritable travail d'analyse de données.