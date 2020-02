Les 10 villes françaises les plus riches en activités culturelles

Musée du Louvre via Holidu

Le classement :

Pour réaliser son classement, Holidu a extrait de la base de données de Google, le nombre de théâtres, opéras, musées, galeries et bibliothèques des villes du territoire hexagonal de plus de 100.000 habitants. Ensuite, il a fallu faire ressortir les dix villes comprenant la plus haute densité de lieux culturels pour dix mille habitants.Nancy est officiellement la ville la plus culturelle de France ! Capitale de l’art nouveau, ce ne sont pas moins de 6,2 lieux culturels qui sont disponibles pour 10 mille habitants avec une note moyenne de 4,06 ★ sur Google. Malgré sa petite taille, Nancy est une ville chargée d’Histoire et de culture.Notre musée préféré : le Musée des Beaux-Arts de Nancy avec une mention spéciale pour son exposition Art nouveau.· 15 musées et galeries : 4,35 ★· 20 théâtres et Opéras : 3,57 ★· 30 bibliothèques : 4,27 ★Ville sportive, ville universitaire… Grenoble est également une ville culturelle importante avec en moyenne 6 sites pour 10 mille habitants. Ces 95 lieux obtiennent une note moyenne de 4,35 ★ sur Google, une invitation à en découvrir plus ! Pas étonnant cependant que ce soit les bibliothèques qui fassent grimper les moyennes car Grenoble est une ville étudiante importante.Notre opéra préféré : La Fabrique Opéra Grenoble. Jusqu’à la fin du mois de mars se joue la plus célèbre histoire d’amour de tous les temps, Roméo et Juliette.· 24 musées et galeries : 4,35 ★· 17 théâtres et Opéras : 4,32 ★· 56 bibliothèques : 4,38 ★A la troisième place de ce classement, la ville de Besançon se distingue avec 5,9 sites culturels pour 10 mille habitants et une note moyenne de 4,24 ★ sur Google. Pour les visites et activités, tout se passe dans l’hyper centre, la vieille ville qui se trouve au milieu du fer à cheval que forme la rivière.Notre musée préféré : La citadelle et son musée. Construite par Vauban lorsque Louis XIV décide de faire de Besançon un des piliers de la défense de l’Est.· 20 musées et galeries : 3,98 ★· 19 théâtres et Opéras : 4,37 ★· 30 bibliothèques : 4,38 ★Au pied du podium se suivent deux villes normandes ! La première est Caen, avec en moyenne 5,8 sites culturels pour 10 habitants et une note de 4,33 ★ sur Google. Détruite par la guerre à 75 %, la ville a quand même réussi à garder son charme authentique avec un petit centre-ville épargné et des reconstructions en pierres locales.Notre musée préféré : Le mémorial de Caen, musée consacré à l’histoire du XXème siècle sur le thème de la fragilité de la paix. C’est un des musées les plus visités de France.· 16 musées et galeries : 4,45 ★· 17 théâtres et Opéras : 4,24 ★· 29 bibliothèques : 4,3 ★Deuxième ville normande, Rouen, suit de très près à la cinquième place, avec 5,7 sites culturels pour 10 mille habitants et une note moyenne de 4,45 ★ sur Google. La ville aux cent clochers est pleine d’histoire et de lieux culturels à visiter.Notre théâtre préféré : Plein d’humoristes jouent tous les jours sur la scène du Théâtre à l’Ouest.· 22 musées et galeries : 4,30 ★· 13 théâtres et Opéras : 4,64 ★· 28 bibliothèques : 4,41 ★Petit tour dans le PACA, plus précisément à Aix-en-Provence, où il y a 5,6 sites culturels pour 10 mille habitants et qui obtient une note moyenne de 4,06 ★ sur Google pour ceux-ci. C’est ici que Paul Cézanne a grandi, certainement un premier indice des merveilles qui se cachent…Notre musée préféré : L’atelier de Cézanne.· 26 musées et galeries : 4,06 ★· 19 théâtres et Opéras : 3,76 ★· 35 bibliothèques : 4,35 ★Deuxième ville de la région Bourgogne–Franche-Comté de ce classement, Dijon arrive en septième position avec 4,9 sites culturels pour dix mille habitants et une note Google de 4,27 ★. Capitale de la Bourgogne, région historique viticole française, on y vient surtout pour les visites de vignobles, la gastronomie, mais également pour les styles architecturaux variés du gothique à l’art déco.Notre musée préféré : Le musée des Beaux-Arts de Dijon, l’un des musées les plus importants et les plus anciens de France, situé dans le Palais des ducs de Bourgogne.· 21 musées et galeries : 4,28 ★· 23 théâtres et Opéras : 4,33 ★· 33 bibliothèques : 4,22 ★Quand on parle de vin… On en voit le bouchon ! Bordeaux à la huitième place du classement avec 4,8 lieux culturels pour 10 mille habitants et une moyenne de 4,3 ★ sur Google. La belle endormie de son surnom, est la deuxième ville de France avec le plus de monuments classés.Notre musée préféré : La Cité du Vin pour une vision plus approfondie de la culture du vin et une dégustation.· 38 musées et galeries : 4,26 ★· 25 théâtres et Opéras : 4,24 ★· 59 bibliothèques : 4,39 ★On ne saurait parler culture sans parler de Paris… La capitale a tellement de choses à offrir que ça en donne le vertige ! Si elle n’apparaît qu’à la neuvième place, c’est que la pauvre est surpeuplée, mais l’on compte tout de même 4,8 lieux culturels pour 10 mille habitants et une moyenne de 4,26 ★ sur Google.Notre opéra préféré : Le Palais Garnier où se jouera de mars à avril Don Giovanni. Pas très original comme conseil peut-être, mais dites-moi, quand y êtes-vous allé pour la dernière fois ?· 334 musées et galeries : 4,35 ★· 246 théâtres et Opéras : 4,11 ★· 490 bibliothèques : 4,32 ★A la dixième et dernière place du classement, Lyon et ses 4,6 lieux culturels pour 10 mille habitants obtiennent une moyenne de 4,4 ★ sur Google. Témoins de plus de deux mille ans d’histoire avec son amphithéâtre romain, le centre-ville promet des sorties culturelles de qualité.Notre théâtre préféré : Célestins théâtre de Lyon, où se jouent des pièces et sketchs depuis plus de 200 ans· 68 musées et galeries : 4,37 ★· 39 théâtres et Opéras : 4,35 ★· 132 bibliothèques : 4,48 ★