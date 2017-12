Les 120 journées de Sodome et le Manifeste du Surréalisme classés Trésors nationaux

Dans un communiqué émanant de ses services, Françoise Nyssen annonce qu'elle a signé les documents et arrêtés qui interdisent aux manuscrits concernés, considérés comme des œuvres majeures du patrimoine littéraire, de sortir du territoire. Les 120 journées de Sodome et le Manifeste du Surréalisme deviennent ainsi Trésors Nationaux.

Ce manuscrit, remarquable par sa forme particulière résultant des conditions de sa création en cellule lors de l'incarcération du marquis de Sade à la Bastille, son parcours fort mouvementé, sa réputation sulfureuse et son influence sur un certain nombre d’écrivains français du XXème siècle, est d’une importance majeure dans l’œuvre de Sade, en tant que premier véritable ouvrage, à la fois le plus radical et le plus monumental, bien que resté inachevé.







Ils permettent, par les éclairages qu’ils apportent sur la genèse des œuvres et par leur importance fondamentale dans l’évolution de la littérature mondiale de nature, d’approfondir la connaissance du surréalisme ainsi que du processus créatif d'André Breton reconnu comme le père de ce mouvement.



< > André Breton - Manifeste du Surréalisme - 1924 André Breton - Second Manifeste du Surréalisme - 1929 André Breton - Second Manifeste du Surréalisme - 1929 André Breton - Second Manifeste du Surréalisme - 1929 André Breton - Second Manifeste du Surréalisme - 1929 André Breton - Poisson soluble - 1924 André Breton - Poisson soluble - 1924 André Breton - Poisson soluble - 1924 André Breton - Poisson soluble - 1924 André Breton - Manuscrits autographes de Poisson soluble I &II - 7 Cahiers d’écoliers - 1924 André Breton - Manuscrits autographes de Poisson soluble I &II - 7 Cahiers d’écoliers - 1924 André Breton - Manuscrits autographes de Poisson soluble I &II - 7 Cahiers d’écoliers - 1924 André Breton - Manuscrits autographes de Poisson soluble I &II - 7 Cahiers d’écoliers - 1924 André Breton - Manuscrits autographes de Poisson soluble I &II - 7 Cahiers d’écoliers - 1924 André Breton - Manuscrits autographes de Poisson soluble I &II - 7 Cahiers d’écoliers - 1924 André Breton - Manuscrits autographes de Poisson soluble I &II - 7 Cahiers d’écoliers - 1924

L'administration peut proposer le rachat au(x) propriétaire(s) de l'oeuvre dès le refus du certificat d'exportation, et durant 30 mois. L'Etat peut décider de maintenir son offre, et face à l'éventuel refus du vendeur, l'Etat peut à nouveau refuser le certificat d'exportation, indéfiniment.



Les couloirs frémissaient, l'inquiétude des propriétaires allait croissante : les incroyables et extravagantes pièces émanant des collections Aristophil allaient-elles passer sous les fourches caudines du ministère de la Culture?Ite, missa est, l'Etat en la personne de sa ministre de la Culture vient de classer Trésors Nationaux les deux manuscrits les plus exceptionnels qui allaient être mis aux enchères ce 20 décembre : le rouleau du manuscrit des 120 journées de Sodome, ainsi que les lots incluant les Manifestes du Surréalisme et Poisson Soluble.Le manuscrit de Sade a tout de la pièce exceptionnelle : un rouleau de papier, constitué de 33 feuillets collés bout à bout, formant un rouleau d’une longueur de 12,10 mètres sur une largeur de 11,3 cm, écrit au recto puis au verso, d'une minuscule écriture à l'encre brune, sans quasiment de repentirs. Le manuscrit du plus scandaleux des textes de la littérature érotique était estimé entre 4 et 6 millions d'euros. Dans son communiqué, la ministre souligne :Les manuscrits de Breton quant à eux constituaient un ensemble de pièces uniques : ainsi ce sont les Manifeste et Second Manifeste du Surréalisme , ainsi que le manuscrit de Poisson Soluble , et certain nombre d' autres documents qui allaient être mis aux enchères.L'enjeu est de taille : en classant Trésor National telle œuvre ou telle autre, l'Etat ne lui permet plus de sortir du territoire national, et empêche aussi de "pouvoir s'envoler" en enchères, ce qu'attendent les 18.000 propriétaires lésés par le scandale Aristophil.Et sonne le glas de certains espoirs : selon le Figaro , l'Etat serait ainsi prêt à débourser 5 millions d'euros pour le rouleau de Sade, alors que les propriétaires actuels, victimes de l'escroquerie, l'ont acquis pour 22 millions €...Rappelons que les trésors nationaux sont des biens culturels qui, présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, ont fait l’objet d'un refus temporaire de sortie du territoire concrétisé par un "refus de certificat", au sens de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée.