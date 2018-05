Les 16 textes à lire par un jeune auteur, selon Ernest Hemingway

Un auteur est avant tout un lecteur, et Ernest « Papa » Hemingway ne déroge pas à la règle : en 1934, le jeune Arnold Samuelson, aspirant écrivain, part pour la Floride afin de rencontrer son idole, l'auteur de L'Adieu aux armes. Ernest Hemingway, après avoir congédié le jeune homme, entame une conversation avec lui, avec pour sujet principal l'écriture : il s'improvise professeur, et confie rapidement une liste d'œuvres à lire à Samuelson.

L'entrée de la maison d'Hemingway, à Key West, où l'écrivain a échangé avec Samuelson

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

D'abord peu accueillant, Ernest Hemingway a finalement rencontré Arnold Samuelson un jour d'avril 1934 : « Vous étiez chez lui, mais pas dans sa maison. Un peu comme parler à un homme dans la rue », se souvient Samuelson. Installés sous le porche de la maison, les deux hommes échangent sur l'écriture et ses exigences : « La chose la plus importante que j'ai apprise à propos de l'écriture est de ne pas trop écrire à chaque fois », commence l'écrivain.

« Ne te laisse jamais à sec. Laisses-en un peu pour le jour suivant. Le plus important est de s'arrêter à temps. N'attends pas d'avoir écrit tout son saoul », explique Hemingway. D'après lui, il est nécessaire de s'arrêter d'écrire juste avant d'aborder un passage intéressant ou crucial du récit : ainsi, le lendemain, « après une bonne nuit de sommeil », il est plus simple de reprendre et de réécrire le texte de la veille.

Lorsqu'il s'arrête d'écrire, Hemingway laisse son esprit divaguer, mais peut aussi s'asseoir et se plonger dans un livre. Et pas n'importe lesquels : après avoir demandé à Samuelson quels étaient ses ouvrages de chevet, il liste rapidement les textes que ce dernier doit impérativement lire. Soit 16 textes indispensables, selon lui :

L’Hôtel bleu de Stephen Crane (nouvelle)

Le Bateau ouvert de Stephen Crane (nouvelle)

Madame Bovary de Gustave Flaubert

Gens de Dublin de James Joyce

Le rouge et le noir de Stendhal

Servitude humaine de Somerset Maugham

Anna Karénine de Léon Tolstoï

Guerre et Paix de Léon Tolstoï

Les Buddenbrook : Le déclin d'une famille de Thomas Mann

Hail and Farewell de George Moore

Les Frères Karamazov de Fiodor Dostoïevski

The Oxford Book of English Verse

L'Énorme Chambrée de E.E. Cummings

Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë

Far Away and Long Ago de W.H. Hudson

La Scène américaine de Henry James

Arnold Samuelson a bien entendu conservé la liste, écrite de la main de son modèle et professeur d'un jour...