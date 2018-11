Les 24 et 25 novembre, un 3e Hackathon à la BnF : codez jeunesse

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Pendant 24 heures, sur le principe du hackathon, les participants mèneront tambour battant une recherche autour de Gallica et des outils que la Bibliothèque nationale de France pourrait mettre en place pour améliorer la médiation avec le public. « Vos cibles : les enfants, adolescents, parents et enseignants », précise l'établissement à destination des intéressé.e.s.

Les participants « imagineront des outils innovants à destination des enfants, adolescents, parents et enseignants, afin de renouveler l’accès aux collections et leur compréhension par les plus jeunes », continue la BnF. Tout le monde peut participer : les compétences et idées de tous sont mises en commun pour progresser ensemble, dans différents groupes.

Le dimanche 25 novembre, comme d'habitude, un prix sera remis au projet et au prototype le plus intéressant. Et ce dernier aura sans doute l'opportunité de rejoindre les fonctionnalités de Gallica, après quelques mois de perfectionnement... L'année dernière, après un hackathon centré sur la musique, c'est l'application MusiViz qui avait été distinguée.

Les visiteurs présents au Hackathon de la BnF pourront également assister à une démonstration d'impression 3D à partir des ressources de Gallica...