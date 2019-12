Les archives d'Arthur Miller, un “géant du théâtre américain”

Inge Morath, [Arthur Miller dans son bureau, Roxbury, Connecticut], 1987

© Inge Morath/Magnum Photos. Arthur Miller Papers, Harry Ransom Center





Les nombreux documents conservés par le centre Harry Ransom ont de quoi faire rêver les chercheurs spécialisés en études théâtrales, en littérature, voire ceux qui s'intéressent à l'histoire du XXe siècle. Car Arthur Miller, en plus d'être l'un des dramaturges les plus influents du siècle dernier, a joué un rôle central, parfois malgré lui, dans l'évolution des mœurs.



Suivi de très près par les autorités américaines, car soupçonné de sympathie communiste, Miller s'engagera pour la liberté d'expression des écrivains du monde entier, en participant à la création de l'International PEN’s Writers in Prison Committee. Il fut même le président de cette organisation qui attire l'attention sur les écrivains persécutés, entre 1965 et 1969.



Raison supplémentaire pour nourrir l'intérêt de ses archives : les quelque 300 boites contiennent notamment les manuscrits des pièces de Miller, mais aussi une cinquantaine de journaux personnels, écrits entre les années 1940 et les années 2000, pratiquement jusqu'à sa mort en 2005.



Des correspondances familiales et avec d'autres figures littéraires, notamment Edward Albee, Saul Bellow, Norman Mailer, Cynthia Ozick ou encore John Steinbeck, permettent encore de saisir la place occupée par le dramaturge au sein des lettres américaines.





Un extrait du dossier constitué par le FBI sur Arthur Miller (Arthur Miller Papers, Harry Ransom Center) Un extrait du dossier constitué par le FBI sur Arthur Miller (Arthur Miller Papers, Harry Ransom Center)



« Cette collection véhicule ses idées et ses pensées personnelles et contient des fragments d'œuvres jamais terminées, ce qui contribue à brosser un tableau beaucoup plus large de Miller. Il y a beaucoup de choses ici qui n'ont jamais été vues auparavant », garantit Eric Colleary, responsable des archives portant sur le théâtre et les arts vivants au centre Ransom.