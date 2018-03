Les archives de Dada et de Fluxus disponibles en ligne

Deux des mouvements parmi les révolutionnaires de l’histoire de l’art, Dada et Fluxus, qui datent respectivement du début du XXe siècle et des années 1960, pourront être redécouverts dans deux plateformes d’archives tout juste créées. C’est l’université de l’Iowa, dépositaire de nombreux documents, qui s’est chargée de numériser et mettre en ligne ses pièces historiques.

Créée en 1979 par les bibliothèques de l’université de l’Iowa, l’International Dada Archive venait couronner plusieurs années de collecte et de catalogage : 75.000 livres, articles, magazines, dessins, croquis, enregistrements sonores et audiovisuels avaient déjà été réunis. Plusieurs décennies plus tard, ces mêmes documents se retrouvent sur une plateforme numérique, permettant d’accomplir un peu plus le souhait des dadaïstes.

« Ces œuvres ne sont pas faites pour être accrochées au mur. C’est de l’art à emporter, fait pour être transporté et pour faire réagir. C’est la notion même d’un art accessible partout et par tous », souligne Joyce Tsai, conservatrice du musée artistique de l’université de l’Iowa.

L’International Dada Archive donne accès à un certain nombre de documents, ainsi qu’à la revue universitaire Dada/Surréalisme, en anglais uniquement.





Parallèlement à cette archive Dada, l’université s’est consacrée à un autre mouvement artistique, né dans les années 1960-1970, mais très lié à Dada. C’est l’année suivant la création de l’archive dadaïste que l’université a reçue un premier don d’un des artistes du mouvement Fluxus, Ken Friedman. D’autres dons ont suivi, comme ceux de Mieko Shiomi, Nam June Paik, George Brecht et Yoko Ono.

En plus d’être la première archive du mouvement Fluxus, la Fluxus Digital Collection de l’université de l’Iowa est rapidement devenue la plus importante...

La collection Fluxus de l’université est accessible à cette adresse.