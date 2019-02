Les archives de Kofi Annan, ancien Secrétaire des Nations Unies, en ligne

Kofi Annan a été Secrétaire général des Nations Unies pendant près de dix ans (1997 – 2006). En quittant la tête de l'Organisation, il a laissé 1200 boîtes de registres et plusieurs piles de lettres et de notes manuscrites. Le 6 février 2019, ses proches collaborateurs, le personnel des archives de l'ONU et un conférencier du City College se sont réunis lors d'un événement organisé par la bibliothèque Dag Hammarskjöld pour annoncer la mise en ligne de ces archives.



Kofi Anna (ITU Pictures - CC BY 2.0) Kofi Anna (ITU Pictures - CC BY 2.0)





« Un travail solitaire et sisyphéen »



Selon Stephen Haufek, Chef de l'Unité des archives, le processus de sélection des documents a été laborieux. Les archivistes et le personnel du Bureau exécutif du Secrétaire général des Nations Unies ont œuvré pendant deux ans à la classification de l'héritage de Kofi Annan. « Un travail solitaire et sisyphéen fascinant », a précisé Richard Amdur, l'actuel directeur adjoint des communications et de la rédaction des discours pour l'ONU.



Grâce à leurs efforts, 80 % des documents laissés par l'ancien Secrétaire général sont maintenant disponibles en ligne et peuvent être consultés par tous.



Le travail des archivistes a également permis la création d’une nouvelle plate-forme numérique sur le site collaboratif du CCNY (City College of New York) et de la Colin Powell School for Civic and Global Leadership. Jean Krasno, maître de conférences dans les deux écoles, et les bibliothécaires du CCNY ont supervisé le projet. Les universitaires peuvent dès à présent consulter le travail de Kofi Annan.



Tous les orateurs ont souligné que les documents donnaient une vision approfondie du « leadership d’Annan ». Leurs présentations étaient accompagnées d’une exposition de biographies et de documents issus des collections de la bibliothèque Dag Hammarskjöld, installée à New York, au sein du siège des Nations Unies.



La voix de la paix



Kofi Annan a été le septième secrétaire général des Nations unies. Il est connu pour avoir reçu le prix Nobel de la paix, le 10 décembre 2001. Il est mort l'année dernière, le 18 août 2018, à Berne, à l'âge de 80 ans.



Durant son mandat, il s'est lancé dans plusieurs négociations difficiles, notamment en 1998, à Bagdad, où il a tenté une médiation avec le président Saddam Hussein. À l'époque, l'homme d'état irakien était accusé par les États-Unis de Bill Clinton et le Royaume-Uni de Tony Blair de cacher des armes chimiques. La rencontre a été considérée comme un succès.



En 2000, il propose au président du Zimbabwe, Robert Mugabe, de se retirer du pouvoir en contrepartie d'un asile politique et de compensations financières.



L'ancien Secrétaire général de l'ONU a également été un critique virulent de la guerre en Irak, menée par les États-Unis de George W. Bush. Malgré sa bonne entente avec ce dernier, le secrétaire général décide de se rallier au président français de l'époque, Jacques Chirac, dans son opposition au conflit.