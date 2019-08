Les archives de l'auteur J. P. Donleavy offertes à la Bibliothèque nationale d'Irlande

Open Media Ltd — CC BY-SA 3.0 Open Media Ltd — CC BY-SA 3.0

Fils d’immigrants irlandais, Donleavy est né à Brooklyn en 1926. Il s’installe en Irlande en 1946, après avoir servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir étudié au Trinity College de Dublin, il se consacre entièrement à l’écriture. Il devient citoyen irlandais en 1967.Donleavy est surtout connu pour son roman L’Homme de gingembre, paru pour la première fois en France en 1955 chez Olympia Press (en anglais). Il ignorait, à ce moment-là, que c’était aussi une maison d’édition de titres érotiques. Le livre a été interdit en Irlande pour obscénité pendant de nombreuses années. Il fut néanmoins publié dans une vingtaine de langues et vendu à près de 50 millions d’exemplaires.Il est également l’auteur d’Un conte de fées new-yorkais, traduit par Anne Villelaur et publié aux éditions Denoël en 1977.

Près de 300 boîtes d’archives ont été remises à la NLI par la famille Donleavy. Parmi elles, on trouve un brouillon dactylographié de L’Homme de gingembre de 1951, avec diverses notes de Brendan Behan (Borstal Boy, 1958). Mais aussi un carnet, type journal intime, comprenant une note d’une réunion avec l’auteure Muriel Spark (Les belles années de Mademoiselle Brodie).



On trouve également un programme pour la production cinématographique en 1959 de L’Homme de gingembre avec Richard Harris. Les archives contiennent aussi de nombreuses correspondances avec des amis et des connaissances du monde de la littérature, du théâtre et du cinéma telles que Billy Connolly et Pamela Stephenson, Susan Hampshire, George Roy Hill, Malcolm McDowell, Sam Wanamaker et Susannah York.



Sandra Collins, directrice de la NLI, a déclaré : « L’œuvre de JP Donleavy a fait de lui une figure majeure de l’écriture irlandaise du XXe siècle, avec un cercle fascinant d’amis littéraires et artistiques. Dans le brouillon de L’Homme de gingembre, vous pouvez voir les notes manuscrites de son ami Brendan Behan. »



Elle poursuit : « Nous sommes ravis que ces archives, qui révèlent le travail et la vie de l’écrivain pendant de nombreuses décennies, rejoignent les vastes collections littéraires de la Bibliothèque nationale. Ce sera une merveilleuse ressource pour tous ceux qui s’intéressent à l’écriture irlandaise du XXe siècle et à J.P. Donleavy. »