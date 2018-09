Les archives de la critique d'art données à l'Institut national d'histoire de l'art

L'association « Les archives de la critique d'art », créée en 1989, a officialisé sa dissolution. Son fonds de documents sur l'art, la critique, les débats et les institutions depuis 1945, à la fois en France et dans le monde, est toutefois entre de bonnes mains : l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) a été autorisé à accepter la donation de l'intégralité des documents par l'association.

L'Institut national d'histoire de l'art (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans les faits, l'INHA accepte officiellement la donation, mais était déjà impliqué dans le processus de conservation, conjointement avec l'université Rennes-II, qui conservera d'ailleurs les archives sur son site. Depuis 2014, en effet, l'Université Rennes 2 avait repris l'activité de l'association sous forme d'un Groupement d'intérêt scientifique (GIS) copiloté en partenariat avec l'Association Internationale des critiques d'art (AICA) et l'INHA.

On retrouvera sur le site des Archives de la critique d’art un portail documentaire offrant un accès vers un catalogue et une base de données de ressources numérisées. « Les collections comprennent près de 450 fonds d’écrits qui sont la photographie exacte de la critique d’art contemporaine, près de 90 fonds d’archives qui représentent la mémoire des témoins et acteurs de la scène artistique des huit dernières décennies, ainsi qu’une importante bibliothèque spécialisée qui vient en appui des fonds patrimoniaux pour enrichir les problématiques de recherche », précise le site.

Plus de 2 kilomètres linéaires de documents, auxquels s’ajoutent les ressources numériques. On retrouvera ainsi 100.000 imprimés, 2 350 titres de périodiques, mais aussi 20.000 dossiers d’artistes ou thématiques, une correspondance unique, plus de 50.000 photographies et des archives audiovisuelles et sonores.

Notons enfin la possibilité de consulter certains articles de la revue Critique d’art, publiée depuis 1993.