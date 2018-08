Les archives de Lee Child bientôt accessibles au public

L'écrivain et scénariste britannique Lee Child, bien connu pour son personnage Jack Reacher, incarné au cinéma par Tom Cruise, a légué ses archives à l'Université d'East Anglia, à Norwich, dans l'est de l'Angleterre. Le fonds d'archive des auteurs contemporains accueille la correspondance, les notes et les manuscrits de l'écrivain, qui seront bientôt accessibles au public.



Lee Child, en 2010 (Mark Coggins, CC BY 2.0) Lee Child, en 2010 (Mark Coggins, CC BY 2.0)

Les archives de Lee Child rejoindront bientôt celles de Doris Lessing, Malcolm Bradbury ou encore JD Salinger, au sein de la prestigieuse British Archive for Contemporary Writing. « Il me semble, d'un point de vue d'auteur, extrêmement arrogant d'imaginer que quiconque va trouver cela intéressant... Ce n'était pas quelque chose que je pensais pouvoir faire », confesse Lee Child. « Mais East Anglia a la réputation d'être une grande université pour les écrivains et ils étaient convaincus que cela serait utile. »

Child s'est donc laissé convaincre, et les chercheurs et autres écrivains pourront désormais étudier ses archives pour y déceler les raisons du succès des ouvrages de l'auteur, qui, dès 1997 avec le premier tome de la série Jack Reacher, a conquis un solide public de fidèles. Il a publié 23 romans Jack Reacher jusqu'à aujourd'hui, traduits dans 49 langues et 101 pays.

« Je vous écris parce que j'ai un roman à vendre. C’est un thriller, avec beaucoup d’action et de suspense, un personnage principal attrayant, un angle assez fort pour le rendre remarquable par rapport aux autres romans du genre et une intrigue puissante, épique », écrit un Lee Child âgé d'une quarantaine d'années à un agent littéraire : ce dernier sera convaincu par les quelques pages qui accompagnent la lettre.



Child a en effet commencé tardivement sa carrière d'auteur, lassé par son emploi au sein de la production télévisuelle. Deux films ont été tirés des romans Jack Reacher, avec Tom Cruise dans le rôle de l'agent, sortis en 2012 et 2016.

Une partie des archives de Child sera exposée à l'occasion du festival du polar de Norwich, Noirwich. Au total, ce sont 40 boîtes de manuscrits, carnets, lettres et autres feuilles volantes.







via Guardian, Eastern Daily Press