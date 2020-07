Les archives de Mervyn Peake désormais conservées à la British Library

Ce mercredi 15 juillet, la British Library a annoncé avoir fait l’acquisition des archives « visuelles » de l’écrivain et illustrateur anglais Mervyn Peake (1911-1968), initialement détenues par le Mervyn Peake Estate. La collection comprend plus de 300 documents : des dessins de sa célèbre série Gormenghast, mais aussi des illustrations de ses livres pour enfants, ou d’œuvres classiques de la littérature anglaise comme les contes des frères Grimm.



Après avoir fait l’acquisition des archives littéraires de Mervyn Peake en 2010, la British Library annonce avoir mis la main sur ses illustrations, pour la modique somme de 500.000 £. Une opération rendue possible grâce à l’association caritative Art Fund, mais également à la contribution de la Fondation Wolfson, du National Heritage Memorial Fund, de la British Library Collections Trust, et des Amis des bibliothèques nationales (FNL).Parmi les documents désormais détenus par la British Library figurent des illustrations de sa série Gormenghast, mais également issues d'ouvrages jeunesse comme Captain Slaughterboard Drops Anchor. Sorti en 1939, le livre parait en français en 2011 sous le titre Capitaine Massacrabord (trad. Patrick Gyger) aux éditions La Joie de lire, une maison Suisse.Ou encore, Letters from a Lost Uncle. Publié en 1948, l’ouvrage a également été traduit par les éditions Casterman sous le titre Lettres d’un oncle perdu (trad. Françoise Reumaux, Patrick Reumaux).La collection comprend également des croquis, des illustrations d’œuvres classiques de la littérature anglaise telles que Les Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Les contes de Grimm, L’Île au trésor ou L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson. Sans oublier, des dessins de célèbres figures artistiques comme le comédien Laurence Olivier et le poète W.H. Auden, entre autres.Cette acquisition complètera la collection Mervyn Peake de l’institution. Les archives devraient être numérisées d’ici 2022, afin d’ouvrir les ressources aux chercheurs du monde entier et aux admirateurs de l’écrivain britannique. Certaines œuvres devraient également être exposées prochainement, précise l’établissement.Cette collection s’inscrit plus largement dans le projet de conservation et de valorisation des documents littéraires de la British Library. Ces dernières années, la bibliothèque nationale du Royaume-Uni a pu rassembler les articles ayant appartenu à Andrea Levy , Hanif Kureishi, Shiva Naipaul, James Berry, Margaret Forster, Will Self ou encore Ruth Prawer Jhabvala.« Mervyn Peake s’inscrit dans la grande tradition des écrivains-artistes comme William Blake et Edward Lear pour qui le dessin est intégré dans leur processus d’écriture. Par conséquent, il semble juste que ces archives d’illustrations rejoignent le reste des articles de Peake ici à la British Library. » a tenu à souligner Zoë Wilcox, conservatrice à la British Library.