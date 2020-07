Les archives de ONE, le premier magazine gay des États-Unis

< >

Publication quasi clandestine, ONE n'en était pas moins vendu dans les rues de Los Angeles, pour une poignée de cents. Tous les rédacteurs du magazine signent alors leurs articles avec un pseudonyme, eu égard à la législation en vigueur. Peine perdue : le FBI les identifie un à un, avant de faire parvenir des alertes à leurs employeurs. Heureusement, aucun d'entre eux ne sévira, à la grande surprise du service fédéral, rappelle JSTOR Les services postaux américains interviendront donc, en 1953, pour qualifier la publication d'« obscène » et en bannir la diffusion, une interdiction levée quelques mois plus tard sur ordre de Washington. En 1954, le magazine adoptera plusieurs règles de publication, assez proches de l'autocensure, pour s'assurer une diffusion à peu près normale et une relative tranquillité auprès des autorités.Chaque numéro de ONE proposait des articles sur des sujets de société, des textes de fiction, de poésie et une section qui accueillait des lettres de lecteurs autant que d'éditeurs ou encore des chroniques de livres. La revue se présentait comme une publication « totalement vôtre », construite avec ses lecteurs.Principalement écrite par des auteurs blancs, la revue n'est pas exempte de défauts et de biais dans sa défense de l'homosexualité, mais s'avère particulièrement revendicative et audacieuse, pointant du doigt des décisions politiques délétères et proposant des couvertures au graphisme simple, mais efficace.La revue sera publiée jusqu'en 1969, et une bonne partie des archives du titre se retrouve sur JSTOR, à cette adresse