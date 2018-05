Les archives de Proust s'envolent pour 750 000 € chez Sotheby's

Très attendues, les archives inédites de Proust ont fait des émules chez Sotheby’s, à Paris, lors d’une vente aux enchères exceptionnelle. Elles ont atteint 750.000 €. La vente était également composée de livres et de manuscrits, véritables bijoux pour amateurs et bibliophiles. Au total, 80 % des lots ont été vendus pour la somme de 1,9 million €.

Marcel Proust, Les sources du loir à Illiers. Manuscrit. Probablement vers 1907-1908. Vendu à 132.500 €.

Au cours de la vente #Proust @Sothebys, et avec le généreux soutien du @MinistereCC, du département @eurelien et de la @RCValdeLoire, la société des @AmisDeProust a préempté un placard inédit de "À l'ombre des jeunes filles en fleurs" https://t.co/BBhkrQ1wWc pic.twitter.com/FXTuJfOFR9 — Société des amis de Marcel Proust (@AmisDeProust) 24 mai 2018

#AuctionUpdate Extraordinaire envolée pour 'Les Sources du Loir à Illiers" manuscrit capital d’un des plus beaux passages de Du Côté de chez Swann, qui vient d'être emporté à 132,500 €, plus de 4 fois son estimation #SothebysBooks #MarcelProust pic.twitter.com/dmk77h7bo4 — Sotheby's France (@SothebysFr) 24 mai 2018

Comme nous l’avions indiqué dans nos colonnes , l’importante collection de Marie-Claude Mante, petite-nièce de Marcel Proust et fille de l’unique nièce de l’écrivain, « Suzy » était présentée à la vente. L’un des premiers brouillons d’un passage Du Côté de chez Swann, la promenade du jeune héros de la Recherche, le long du Loir devenu Vivonne, a été vendu 132.500 €.Une lettre de Marcel Proust adressée à son ami et amant, le compositeur Reynaldo Hahn, et dans laquelle il raconte sa journée, est partie pour 6.875 €. De même, une autre lettre concernant la mort de Mallarmé a été adjugée pour 4.500 €. La correspondance, presque entièrement inédite, a été vendue à hauteur de 19.375 €.Dans un communiqué, Sotheby’s indique que le lot le plus disputé – 45.000 € – fut celui de Jean-Bernard Eschemann qui réalisa un portrait mortuaire, au crayon, de Marcel Proust.Plus prosaïque, mais tout aussi fascinant, des lots se rapportant à la vie quotidienne de l’écrivain ont été proposés, à l’image d’une note du Grand Hôtel de Cabourg, datant de 1911, et partie pour la somme de 9.000 €. La ville lui avait par ailleurs inspiré Balbec, dans son célèbre ouvrage À la recherche du temps perdu.Néanmoins, l’ouvrage de Marc Chagall, Daphnis & Chloé édité par Tériade en 1961, également composé de 42 lithographies originales, a reçu l’enchère la plus haute : 140.000 €.La Bibliothèque nationale de France (BnF) a exercé son droit de préemption sur 5 carnets inédits du théoricien du théâtre Antonin Artaud (68.750 €) tandis que trois lettres d’amour de Guillaume Apollinaire ont été adjugées respectivement pour les sommes de 20.000 €, 35.000 € et 25.000 €.Enfin, les lots d’un ensemble de 17 lettres concernant les relations des Jésuites au Canada au XVIIe siècle ainsi que celui de Humboldt, autre americana, ont respectivement été vendues à 125.000 € et 25.000 €.