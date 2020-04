Les archives des présidents Johnson, Arthur et McKinley numérisées

Andrew Johnson, Chester Arthur et William McKinley

« Les trois présidences couvertes par ces collections se sont toutes ouvertes ou closes sur le traumatisme d'un assassinat du président », souligne la Bibliothèque du Congrès dans la présentation de ces archives.Andrew Johnson fut ainsi le successeur d'Abraham Lincoln, après le meurtre de ce dernier : resté près de 4 ans en poste (entre 1865 et 1869), il reste particulièrement détesté, et pour cause. Après l'engagement de Lincoln pour les droits civiques des Afro-Américains, Johnson s'oppose radicalement à de nouveaux droits pour ces derniers. La Bibliothèque du Congrès dispose de près de 40.000 documents dans la collection qui lui est consacrée.On ne trouvera qu'un peu plus de 4000 documents au sein des archives de Chester Arthur, président des États-Unis entre 1881 et 1885, notamment parce que ce dernier avait ordonné qu'une grande partie de ses archives soit brûlée, avant sa mort.25e président des États-Unis, William McKinley a laissé environ 130.000 documents, datant principalement de 1897 à 1901, à la Bibliothèque du Congrès. Ses archives permettent notamment d'en apprendre plus sur d'importants conflits du moment, comme la guerre hispano-américaine (1898) ainsi que la guerre américano-philippine (1899-1902).Les archives des présidents sont accessibles à ces adresses : Andrew Johnson Chester Arthur et William McKinley