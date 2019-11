Les archives du dramaturge André Benedetto, créateur du Off d'Avignon, entrent à la BnF

Théâtre des Carmes - Avignon - Théâtre des Carmes - Avignon - Via Facebook

André Benedetto, auteur, poète dramatique, acteur, directeur de la Nouvelle compagnie d’Avignon créée en 1961 et du Théâtre des Carmes ouvert à Avignon en 1963, est décédé en juillet 2009. Il était alors président du OFF qu’il avait lui-même initié en 1966 en présentant dans son théâtre, en plein festival d’Avignon de Jean Vilar, sa pièce Statues.Dix ans après sa disparition, Frances Ashley, sa compagne dans la vie et au théâtre, a décidé de confier à la BnF les archives d’André Benedetto, annonce l’établissement dans un communiqué.Depuis la documentation compilée jusqu’aux dossiers de mise en scène, en passant par le manuscrit original et ses versions dactylographiées annotées, les dossiers sont souvent enrichis de correspondance, de coupures de presse, de documents d’actualité et parfois de photographies.Près d’un demi-siècle d’écriture dramatique, soit plus de 130 textes destinés à la scène, se trouvent ainsi classés dans une centaine de boîtes. Inventoriées, cotées et conservées dans les magasins de la BnF-Maison Jean Vilar, les archives sont à présent mises à la disposition des chercheurs.Afin de partager avec le grand public les richesses de ce don, l’antenne avignonnaise de la BnF présente une exposition à la bibliothèque de la Maison Jean Vilar, complétée par des panneaux accrochés sur la place de la Mirande en sortie du Palais des Papes à Avignon.L’inauguration de l’exposition, aura lieu samedi 16 novembre à 17h à la Maison Jean Vilar. Elle sera accompagnée de lectures des textes d’André Benedetto et suivie d’une soirée au Théâtre des Carmes avec Une formidable envie de vivre (danse-musique-poésie).Dans le cadre de l’exposition, la rencontre avec Kévin Bernard, organisée par la BnF à la Maison Jean Vilar samedi 30 novembre à 16h, portera sur les mises en scènes d’André Benedetto au Théâtre des Carmes et à Avignon. Elle inaugurera le cycle des samedis de la BnF de la saison 2019/2020.