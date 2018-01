Les archives du plus vieil hebdomadaire américain LGBTQ numérisées

Le 1er numéro du Bay Area Reporter, en 1971, et un numéro de février 2005





Historiens, étudiants, chercheurs ou simples curieux pourront désormais se plonger dans l'histoire LGBTQ, des années 1970 à 2000, à travers les différents comptes-rendus des luttes pour les droits, bien sûr, mais aussi les chroniques culturelles et politiques. « Grâce aux actualités, aux critiques, aux reportages sur la vie nocturne, aux éditoriaux et tribunes publiés depuis près d'un demi-siècle, le journal reflète le dynamisme et la diversité des communautés LGBTQ dans la Bay Area, une région reconnue à l'international comme un centre de la culture queer », souligne Terry Beswick, directeur de la GLBT Historical Society de San Francisco.

La numérisation a été rendue possible par les bons soins de la GLBT Historical Society, mais aussi grâce au financement de la Bob Ross Foundation, qui porte le nom d'un éditeur décédé en 2003, créateur du Bay Area Reporter, mais aussi de Gay Comix.

Les pages du journal ont été numérisées et les caractères reconnus, ce qui permet d'effectuer des recherches dans le texte, et donc de faire gagner un temps considérable aux chercheurs. « Les usagers verront quels étaient les problèmes de l'époque, les personnalités qui ont façonné notre mouvement, ce qui se passait politiquement, socialement et culturellement. Ils verront même comment les homosexuels se rencontraient, socialisaient, cherchaient des logements et trouvaient l'amour — et comment des annonceurs ont tendu la main à notre communauté », ajoute Tom Horn, administrateur de la Bob Ross Foundation.

600 des 1500 numéros publiés entre 1971 et 2005 ont été numérisés par les volontaires de la GLBT Historical Society, et le reste devrait suivre prochainement.

Il est possible de retrouver les journaux scannés sur deux bases de données : Internet Archive et la California Digital Newspaper Collection.