Les archives du Vatican ne seront plus secrètes : bienvenue aux chercheurs

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un changement de nom pour se débarrasser des connotations « négatives » : les Archives apostoliques du Vatican ne seront plus secrètes, a annoncé le pape François ce lundi 28 octobre. Une volonté de transparence qui se manifeste bien sûr après les nombreuses affaires de pédophilie dans l'Église, pour lesquelles le pape lui-même avait admis, en 2014, un « pêché d'omission ».Une autre période difficile pour l'Église sera prochainement dévoilée par les archives, a assuré l'autorité religieuse : les documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale pour être consultés par les chercheurs à partir du 2 mars 2020. La position de l'Église et de ses représentants, ainsi que le rôle qu'ils ont pu jouer, vis-à-vis de l'Holocauste, notamment, feront partie des points particulièrement scrutés.Ouvertes depuis 188 aux chercheurs par le pape Léon XIII, les archives du Vatican renferment des documents qui remontent jusqu'au VIIIe siècle après J.-C., répartis dans plus de 600 collections. À l'heure actuelle, environ 1500 chercheurs sont admis entre les murs des archives chaque année, remarque l'Associated Press.L'ouverture des archives de l'Église datant de la Seconde Guerre mondiale, alors que Pie XII était pape, est assez exceptionnelle, puisque la pratique veut que les archives d'un mandat papal ne soient révélées au public uniquement 70 ans après la fin de celui-ci. Ce qui aurait ouvert les archives de Pie XII en 2028 seulement.Depuis plusieurs années, le côté « secret » des Archives du Vatican a tendance à être quelque peu amoindri : dernièrement, des intelligences artificielles ont ainsi investi les collections pour numériser et décoder les milliers de documents qu'elles renferment.