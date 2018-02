Les auteurs de Suisse défendent la diversité dans la littérature

Proposé et soutenu par un comité mixte de jeunes de droite du Parti libéral-radical (PLR) et de l’Union Démocratique du Centre (UDC), « No Billag » propose aux Suisses de décider s’ils souhaitent ou non poursuivre avec un service audiovisuel public. Le mouvement est en faveur de la suppression de la redevance dès 2019, en inscrivant dans la Constitution l’interdiction faite à la Confédération de subventionner un service audiovisuel public (sauf en cas de guerre).

Bien que l’initiative porte le nom de la société perceptrice, ce n’est pas elle qui est mise en cause, mais bien l'existence et le poids politique et socioculturel du service public. Ce dernier est responsable des programmes dont la variété de l’offre dépend grandement de la redevance.

C’est dans l’attente de ce vote que les autrices, auteurs et traducteurs de l’association professionnelle Autrices et auteurs de Suisse AdS s’unissent pour rappeler l’importance du rôle de la télévision et de la radio dans la culture ainsi que la promotion de cette dernière. Dans un pays multilingue tel que la Suisse, les stations de radio et chaînes de télévision entretiennent et diffusent la diversité linguistique et littéraire.

La suppression d’un service national riche en programmes culturels mettrait en danger les littératures dans les quatre langues nationales : l’allemand, le français, l’italien et le romanche (langue parlée dans le canton des Grisons). La littérature romanche serait particulièrement menacée, dépendant entièrement de la promotion en Suisse.

« Les littératures dans les quatre langues nationales ont chacune leur importance — elles sont minoritaires sur les marchés allemand, français et italien. Le romanche dépend entièrement de la promotion en Suisse. Les chaînes de radio et de télévision avec un mandat culturel clair sont indispensables pour que la littérature suisse reste accessible au-delà des cercles d’initiés », souligne l'AdS dans un communiqué.