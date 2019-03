Les backstages d'une tournée d'AC/DC, sous la plume du chanteur Bon Scott

Greg O'Beirne - CC BY-SA 3.0

Once upon a time, lors d'une tournée alcoolisée...

Un être “tendre et sensible ”, mais fauché

Du pays des kangourous à la scène internationale

La destinataire du courrier de Bon Scott était l'une de ses anciennes amies : Valérie. Nous sommes en 1978, à Pittsburgh, en Pennsylvanie (États-Unis), en pleine tournée américaine du groupe AC/DC pour la promotion de Powerage, leur 5e album. Après une longue journée, le leader se pose, prend une feuille, un stylo et laisse couler l’encre pour se livrer en trois pages à Valérie, une amie. Il y raconte son quotidien, sans langue de bois.Consommation excessive d’alcool, difficultés financières et fatigue sont devenues les difficultés premières des membres du groupe. Sans parler du batteur, Phil Rudd, dont la santé mentale semble se dégrader. Pour Bon Scott, l’idée de « se rendre dans un sanatorium pendant un mois » commence à germer.Adam Trainer, expert en musique locale de la Bibliothèque de l'État de l'Australie-Occidentale, a relevé plusieurs fautes d'orthographe et l'utilisation fréquente d'esperluettes à la place de la conjonction de coordination « et ». Selon lui, cette lettre révélerait une facette plus sensible du leader, qui avait parfaitement compris les aléas du succès.« Il existe une perception de Bon Scott — en particulier d'après les paroles de ses chansons — selon laquelle il était une personne malveillante et roublarde », explique le Dr Trainer au West Australian. « Mais cette lettre montre un côté différent, tendre et sensible. »Adam Trainer a également été frappé par les problèmes financiers évoqués par Scott. Les membres devaient toucher, selon lui, un salaire hebdomadaire lors des tournées. Cette supposition est basée sur la phrase ci-dessous : « J’ai déjà environ 130 $ de salaire cette semaine, mais il y a environ deux semaines, je devais au groupe environ 70 $ le jour de paie et c’est fou. »« Cela montre également que les groupes ont beaucoup d’autres personnes autour d’eux — des agents, des gérants et des exploitants de salles — qui prendraient également une part [de leur salaire] », a ajouté l’expert.L'expert a également tenu a rappelé que Bon Scott était un émigré australien, originaire de Spearwood (État d'Australie-Occidentale). Avant de partir en Écosse, il était impliqué dans l’industrie musicale locale depuis les années 1960. De plus, il a commencé sa carrière musicale au sein de groupes australiens comme The Spektors ou The Valentines, dans cette même ville, où il a enregistré ses premiers titres.La lettre est en ce moment consultable à la Bibliothèque de l'État de l'Australie-Occidentale pour une durée de trois semaines.La carrière du groupe de hard rock AC/DC demeure encore dans les mémoires. Leur premier album, High Voltage, remarqué notamment grâce aux titres It’s A Long Way Top The Top et TNT, s’était vendu à 3 millions d’exemplaires aux États-Unis après sa sortie en 1976. Le deuxième album, Dirty Deeds Done Dirty Cheap, s'est vendu quasiment deux fois plus.Le leader et chanteur Bon Scott est mort en 1980, à l'âge de 33 ans, après une soirée alcoolisée à Londres. Il voulait fêter la fin de l'enregistrement de l'album Répression avec le groupe français Trust. Les médecins ont diagnostiqué une « intoxication alcoolique ».via The West Australian