Les bibliothécaires israéliens, grands gagnants de l'opération #1Lib1Ref 2020

La 5e édition de la campagne #1Lib1Ref (1 bibliothécaire, 1 référence) s’est tenue du 15 janvier au 5 février 2020. L’opération invite les bibliothécaires du monde entier à s’engager dans une aide au sourcing afin d’améliorer les références de Wikipédia. Cette année, ce sont les bibliothécaires israéliens qui ont été les plus efficaces, avec 4 700 modifications apportées aux pages de l’encyclopédie en l’espace de 3 semaines.

Initiée pour la première fois en 2016, #1Lib1Ref entend contribuer à faire de Wikipedia un site de références fiable avec l’aide des professionnels de bibliothèques. Pour rappel, le concours prend en compte la langue utilisée par les bibliothécaires participants, et non leur pays. L’édition 2020 a été marquée par la contribution des bibliothèques dans plus de 60 langues différentes.S’ils sont nombreux à participer chaque année, ce sont les bibliothécaires israéliens, et plus exactement de langue hébraïque, qui affichent le plus grand score des améliorations apportées aux articles de Wikipédia. Ils étaient 76 à participer, révèle The Algemeiner Journal En 2e position, on retrouve les bibliothécaires serbes avec 4 100 modifications réalisées. Les Français arrivent à la troisième place avec 2 750 améliorations ajoutées soit moins que l’année dernière qui comptabilisait un total de 3866 modifications apportées par 155 personnes sur Wikipédia en français. La 4e position a été attribuée aux bibliothécaires de langue anglaise avec 2 050 modifications.Cette année, les bibliothèques d’Israël se sont associées à l’ONG Wikimedia Israël afin d’assurer leur première place. En plus d’avoir ajouté 4700 références sur les articles de l’encyclopédie, ils ont également créé 61 nouvelles pages en Hébreux sur divers sujets tels que le Musée juif de Vienne.