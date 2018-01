Les bonnes résolutions de Virginia Woolf ? “Aucune. Ne pas me contraindre.”

Les premiers jours de l'année sont l'occasion de se faire deux ou trois promesses que le reste de l'année viendra sans doute contredire... Si cette situation se répète depuis trop longtemps, adoptez la méthode Virginia Woolf. À l'aube de l'année 1931, l'auteure britannique ouvre une nouvelle entrée dans son journal. Et annonce la couleur : « Voici mes résolutions pour les trois prochains mois. [...] Aucune. »





Encore un peu chiffonnée du nouvel an, Virginia Woolf (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Un esprit libre, même s'il valut bien des tourments à Virginia Woolf. C'est ce qui s'exprime, définitivement et contre tout, dans ces bonnes résolutions, inscrites dans le journal à la date du 2 janvier 1931.

Voici mes résolutions pour les trois prochains mois ; la prochaine étape de l'année. Aucune. Ne pas me contraindre. Être libre et douce avec moi-même, ne pas me perdre dans des fêtes : plutôt m'asseoir, seule et en privé dans la pièce, pour lire. Faire du bon boulot avec The Waves [Les vagues, qui sera publié en 1931 en version originale, NdR]. Arrêter de me faire du souci avec la conviction que rien ne mérite du souci. Lire parfois, ne pas lire parfois. Sortir, oui, mais aussi rester à la maison bien qu'on me le demande. Pour ce qui est des vêtements, en acheter des bons.



Certaines résolutions ont la peau suffisamment dure pour se changer en habitudes : ainsi, Woolf avait fait le souhait de tenir un journal en 1915, et elle s'y tiendra jusqu'en 1941, écrivant la dernière entrée quatre jours avant son suicide.



Pour Woolf, tenir un journal était un moyen de pratiquer l'écriture au quotidien, mais aussi d'examiner sa propre personnalité, son intériorité et ses relations avec les autres et la société. Et, comme le commun des mortels, de se raisonner et de préparer les soldes de janvier...