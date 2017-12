Les collections Aristophil : au-delà des Lettres, les Arts à l'honneur

La vente inaugurale des collections Aristophil, le 20 décembre prochain à Drouot, marquera le début de la dispersion de ces collections bibliophiliques, sans doute les plus belles du monde, et dont la majeure partie des pièces relève de la littérature. Néanmoins, en marge des manuscrits d'œuvres proprement dits, l'occasion est donnée au public d'acquérir objets et souvenirs, qui forment, avec les manuscrits, un ensemble tout à la fois hétéroclite et cohérent, véritable témoignage de la vie intime, intellectuelle, politique, artistique et sociale de leurs auteurs.

Les œuvres sur papier, la peinture, la sculpture, mais également les arts décoratifs, l'histoire photographique, celle du cinéma, ou la BD donneront ainsi lieu à des ventes thématiques. Les collections Aristophil permettent d'aborder les beaux arts de multiples façons. Que l'on veuille s'émerveiller devant une sanguine de Boucher ou du Parmesan, porter un Lalique au cou, ou parcourir la correspondance de Miró, autant de voies d'exploration des arts rendues possibles par l'arrivée sur le marché de ces pièces d'exception.





Ainsi, l’on pourra sourire de cette très amicale lettre de Pierre Auguste Renoir, datant de 1912, à sa « chère Jeanine » (lot N°7), caresser avec Jacques Henri Lartigue les « Mains aux raisins », tirage argentique encadré des mains de Renée Perle (lot N°30), ou être attendri par l’irrésistible dessin de Federico Fellini du chien de Julietta (lot 38).

Et l'on se penchera par La fenêtre ouverte à Cannes, de Raoul Dufy, aquarelle et gouache sur papier datant de 1942. (lot n°14)



< > Raoul Dufy - Fenetre ouverte à Cannes, 1942 - Est 30 000-50 000 € Federico Fellini - Le chien de Julietta - Est 400-500 € Jacques Henri Lartigue - Mains aux raisins - Circa 1930 - Est 3000-4000 € Renoir - Lettre autographe signée à sa chère Jeanine. Cagnes, 25 février 1912 - Est 600-800€







Réalisé à la plume et l’encre brune, Le couple amoureux de Girolamo Francesco Maria Mazzuoli Dit Le Parmesan, divise (très relativement) les experts sur sa date de création. Pour certains datant de l’époque romaine du peintre (1524-1526) d’autres l‘estiment plus tardif et le situent vers 1530-1540. (Lot N°2)



Girolamo Francesco Maria Mazzuoli Dit Le Parmesan - Le couple amoureux - Circa 1530 - Est. 80 000 / 120 000 €





Portons notre attention sur la remarquable correspondance autographe en français de Joan Miró issue de la succession de Thomas et Diane Bouchard, comprenant environ 40 lettres autographes signées, la plupart de format in-4, 26 enveloppes conservées, des cartes postales et lettres dactylographiées, ainsi que des cartes de vœux, la plupart illustrées de lithographies originales signées par Miró. Cette correspondance est capitale pour la compréhension du fonctionnement artistique de Miró (lot N°19)

Correspondance autographe en français de Joan Miró - 1949-1976 - Est. 50 000/ 60 000 €





Et si vous êtes (très) amoureux, offrez le sublime collier signé René Lalique (lot N°9) : datant du début du XXeme siècle, deux nus féminins de profil sont ainsi agrippés à une chaîne en or (18K) , leurs jambes se transformant en deux grandes feuilles en émaux plique-à-jour vert clair (cette technique revient à travailler l’émail comme un vitrail, i.e. sans fond métallique, de telle sorte que la lumière puisse filtrer au travers.)





Chaîne en or jaune, circa 1900 - René Lalique - feuilles en émaux plique-à-jour vert clair - Est 8 000 / 12 000€





Explorez le catalogue en ligne : entre beaux-arts, histoire postale, histoire, incunables et manuscrits anciens, littérature, musique, et sciences, vous y trouverez les notices détaillées de chacune des pièces.



