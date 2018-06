Les collégiens découvrent les fables de La Fontaine avec Joann Sfar

Érik Orsenna avait régalé les plus grands l’an passé avec l’école buissonnière de La Fontaine. C’est au tour de Joann Sfar d’amuser les plus jeunes avec les fables illustrées. Un cadeau qui sera offert aux élèves de CM2, pour accompagner leurs vacances.







Juste avant d’entrer au collège, prolonger le plaisir des livres, avec un grand classique, la campagne est connue. Pour 800.000 élèves de CM2, l’opération Un livre pour les vacances se prolonge donc depuis sa première expérimentation en 2017.

Les élèves de l’ensemble des Académies françaises ont reçu leur exemplaire ce 5 juin. En parallèle, le ministère « met à la disposition des professeurs des ressources pédagogiques sur Éduscol pour les aider à construire leurs séquences pédagogiques. Des enregistrements audio sont disponibles. Des exemplaires en braille sont proposés par Canopé ».

L’intention de cette opération reste de favoriser le goût et l’intérêt pour la lecture. « Cette année, Joann Sfar a accepté de les illustrer, s’inscrivant dans le sillage d’illustrateurs de renom qui ont fait dialoguer ces fables avec des œuvres plastiques depuis le XVIIe siècle, et faisant ainsi de ce recueil un véritable livre d’art », indique le ministère.

« Mon père est né en Algérie en 1933. Lorsqu’il a voulu me faire aimer la langue française, il m’a mis Jean de La Fontaine dans les mains. Mon premier souvenir de la fierté paternelle, c’est quand je lui ai récité Le Corbeau et le Renard. Au moment de partager ces beaux textes avec tant d’autres petits français, je pense à mes grands-mères, l’une du Sud et l’autre de l’Est, qui me faisaient réviser ces fables, chacune avec son accent. J’ai l’impression que si on réussit à apprendre ses récitations, la suite sera moins difficile », indique simplement le dessinateur sur Insta.