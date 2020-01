Les documents du domaine public les plus vus sur Europeana

Vénus et l'Amour, François Boucher (Rijksmuseum, Pays-Bas)





Pour célébrer le domaine public, Europeana a dévoilé les œuvres les plus consultées sur la plateforme : le peintre français François Boucher tire son épingle du jeu, puisque deux de ses compositions occupent les premières places du classement.



Un croquis pour Vénus et l'Amour, numérisé par le Rijksmuseum d'Amsterdam, et Le Triomphe de Vénus, fourni par Nationalmuseum de Suède, qui se trouve à Stockholm, devancent ainsi... la recette pour faire son propre jus de raisin. Rédigée en lituanien, elle a été mise en ligne par l'université de Vilnius et date de 1873.





En quatrième position, le cliché d'un photographe roumain, Veress Ferenc, qui remonte à 1870, suivi d'une carte de la Bulgarie, corrigée et complétée, du début du XXe siècle, mise en ligne par la Bibliothèque nationale de la Bulgarie.



En 2018, Europeana a fêté ses 10 ans d'existence, et devrait dévoiler une nouvelle version , revue et corrigée, de la plateforme et de ses outils dans les mois à venir.