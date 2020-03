Les fantastiques catalogues naturels d'Albertus Seba sur internet

< >

Le Locupletissimi Rerum Naturalium Thesaurus sera ce catalogue qui rassemblera toutes les espèces collectées par Albertus Seba. Une série d'ouvrages impressionnants, et dont les planches constituent la principale curiosité : les animaux y sont souvent représentés sous leur taille réelle, et les dimensions des livres s'en ressentent, chaque volume pesant en moyenne 9 kilos...13 artistes ont travaillé sur le catalogue de Seba, présenté sous le titre complet Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus artificiosissimis expressio, per universam physices historiam : opus, cui, in hoc rerum genere, nullum par exstitit.Si les illustrations en couleurs ravissent plus facilement les yeux, celles en noir et blanc étaient réputées plus justes d'un point de vue scientifique, même si le catalogue de Seba n'a jamais brillé dans ce domaine. En effet, quelques mois après sa parution, en 1734, la classification de Carl von Linné, en 1735, le supplante déjà sur le plan de la science.Les planches du catalogue de Seba peuvent être découvertes sur le site de la Biodiversity Heritage Library , mais aussi dans la bibliothèque de l'Internet Archive