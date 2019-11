Les Fleurs du Mal : une strophe inédite de Baudelaire découverte

Et je fus plein alors de cette Vérité :

Que le meilleur trésor que Dieu garde au Génie

Est de connaître à fond la terrestre Beauté

Pour en faire jaillir le Rythme et l’harmonie.







Charles Baudelaire signa le contrat de publication des Fleurs du mal, le 30 décembre 1856, avec Auguste Poulet-Malassis. Le recueil de poèmes est publié en 1857 et fait rapidement l’objet d’un scandale. Six poèmes jugés immoraux sont censurés — l’édition évoquée ci-dessous comprend les six poèmes. Et une petite surprise.C’est dans un exemplaire de l’édition originale, parue en 1857, que l’on découvre l’existence d’un quatrain jusqu’à lors inconnu. Yves Le Dantec, spécialiste du poète, avait évoqué son existence ainsi que des variantes, dans les notes de l’édition de la Pléiade de 1961.Cet exemplaire, dont le propriétaire avait refusé qu’il permette d’ajouter une strophe dans le texte de Baudelaire, était particulièrement convoité. Dans un courrier du 20 février 1960, Le Dantec écrit pourtant : « Je n’ai pas besoin d’insister auprès de vous sur l’intérêt primordial que représente cette découverte d’une strophe inédite du grand poète. »Le poète avait également apporté plusieurs corrections orthographiques — quatre en tout — qui étaient déjà connues de bibliographes. Le livre en question fut originellement dédicacé par Baudelaire à Gaston de Saint-Valry, critique littéraire et journaliste. Avec l’éditeur, Auguste Poulet-Malassis, il participa à la refonte du Journal d’Alençon.Vendredi 22 novembre, la maison Art Valorem, sous le marteau de Maître Myrtille Dumonteil, proposera aux enchères à Drouot un exemplaire unique de l’édition originale des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire (1821-1867). En feuilletant le précieux exemplaire, le lecteur découvrira page 53, à la suite du poème Les Bijoux, une neuvième strophe manuscrite inédite, ajoutée de la main du poète.L’ouvrage est estimé entre 60 et 80.000 €