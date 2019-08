Les grands mythes : l'Iliade et la guerre de Troie, une série documentaire

© Rosebud Productions © Rosebud Productions





Après avoir égrené les destins des Dieux et héros de la mythologie grecque, François Busnel s’empare de L’Iliade, épopée homérique contant la guerre de Troie. Au fil du récit, il convoque poétiques animations en 2D et 3D, aux noires silhouettes inspirées des vases antiques, et abondante iconographie traversant l’histoire de l’art — des statues grecques aux bandes dessinées contemporaines en passant par les toiles de la Renaissance.Le tout pour évoquer ce saisissant moment de rupture où, tandis que les hommes succombent aux passions les plus dévastatrices, l’Olympe entame son lent crépuscule.De la Pomme de la discorde en passant par l’inénarrable colère d’Achille, ce sont les multiples épisodes de la première fresque épique occidentale qui sont passés en revue. Entre mortels et divinités, les murailles de Troie seront mises à rude épreuve.