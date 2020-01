Les journaux de Frederick Douglass, ancien esclave et abolitionniste, numérisés

Le numéro 1 de The North Star, fondé par Frederick Douglass

< >

Personnalité remarquable du XIXe siècle aux États-Unis, Douglass est né esclave dans l'État du Maryland, avant d'avoir la chance de se voir enseigner les bases de la lecture. Poursuivant son éducation en autodidacte, il conçoit un projet de fuite qui porte ses fruits, en 1838. Réfugié dans l'État du Massachusetts, il prend le nom de Frederick Douglass en même temps que la résolution de lutter contre l'esclavage.C'est en 1845 qu'il publie son autobiographie, afin de raconter son histoire et détromper ceux qui l'accusent de mentir sur son ancienne condition d'esclave : la publication du livre et son succès l'obligent cependant à quitter le territoire, pour sa sécurité. Exilé au Royaume-Uni, il décide alors de fonder un journal abolitionniste, afin de diffuser plus largement ses idées et ceux des opposants à l'esclavage.Le premier numéro de The North Star est publié le 3 décembre 1847, et affiche fièrement la devise « Le droit n'a pas de sexe — La vérité n'a pas de couleur - Dieu est notre père à tous et nous sommes tous frères ». Il sera publié jusqu'en 1851.La Bibliothèque du Congrès, plus important établissement patrimonial américain, annonce la numérisation et la mise en ligne de l'intégralité des journaux fondés par Frederick Douglass. Ce qui recouvre The North Star , bien sûr, et ses 137 numéros, mais aussi Frederick Douglass’ Paper (1851-1860, 220 numéros), né de la fusion du précédent et du Liberty Party Paper, et enfin le New National Era (1870-1874, 211 numéros).L'intégralité de la collection est accessible à cette adresse