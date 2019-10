Les lettres de Proust ne méritaient pas même 200 000 € ?

Paul Morand, portrait de Marcel Proust au Ritz. Bibliothèque nationale de France

Estimées entre 200.000 et 300.000 €, les lettres datées de 1913 à 1916 évoquaient en effet une véritable leçon de marketing littéraire , qu’entendait orchestrer le petit Marcel.Mais foin de curiosité, les échanges épistolaires avec René Bum, directeur du quotidien Gil Blas, n’ont pas séduit.« Croyez-moi : plus tard, ce sera un honneur d’avoir publié Proust », avait écrit Jacques Rivière à Gaston Gallimard, le 9 avril 1914. Si ses missives n’ont pas su conquérir les amateurs, peut-être se rabattront-ils avec plus de plaisir sur l’exposition proposée par la Galerie Gallimard, ouverte jusqu’au 23 octobre.Lettres, épreuves d’imprimerie, manuscrits originaux, dessins et photographies… Et tout particulièrement, pour la première fois, quelques pièces exceptionnelles prêtées par la Bibliothèque nationale de France, dont deux dessins de Paul Morand.