Les lettres de Tolkien à celle qui aurait pu illustrer le Seigneur des anneaux

En attendant de découvrir la série ou de flâner dans l’exposition qui arrivera bientôt à la BnF, une vente aux enchères propose de découvrir un autre pan du Seigneur des Anneaux. Jusqu’à ce soir, il sera possible d’enchérir pour devenir l’heureux propriétaire de plusieurs lettres issues de la correspondance personnelle entre J.R.R. Tolkien et l’illustratrice Mary Fairburn. La vente a lieu via le site RR Auction, maison américaine connue pour ses ventes mensuelles de documents rares et d’autographes.









La peintre australienne Mary Fairburn avait fait parvenir à JRR Tolkien plusieurs illustrations inspirées par son œuvre phare, Le Seigneur des anneaux. Et la vision qu’elle lui a livrée de son univers a totalement remis en cause les décisions de l’auteur. « J’avais décidé il y a bien longtemps de ne pas faire illustrer Le Seigneur des anneaux » , lui répond-il dans la lettre. « Mais après avoir vu vos réalisations, je commence à changer d’avis. »



Le lot proposé à la vente comprend deux lettres. Une tapée à la machine à écrire sur du papier à entête du professeur Tolkien, daté du 24 mai 1968. La seconde est une lettre manuscrite de deux pages, également rédigée sur du papier à entête quelques mois plus tard, le 10 octobre 1968.



Dans les deux missives, l’auteur britannique ne tarit pas d’éloges sur le travail réalisé par l’artiste australienne. « Je trouve que les quelques illustrations que vous m’avez envoyées sont splendides. Elles sont bien plus fidèles et montrent bien plus d’attention au texte qu’aucune des autres qui ne m’ont été soumises jusqu’alors » peut-on lire dans la première lettre.



Dans la seconde, Tolkien discute avec Mary Fairburn de la situation difficile de l’édition, dont elle est la victime. Il y demande également de voir les autres illustrations réalisées par Fairburn, qui « ont l’air particulièrement intéressantes et spécialement celle de La Vieille Forêt ». Il y précise aussi qu’il est entré en discussion avec son éditeur, Rayner Unwin, afin d’envisager la publication d’une version illustrée des romans.